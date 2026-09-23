Москва23 сенВести.Над территорией Тамбовской области за ночь ликвидированы 7 беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом со ссылкой на оперштаб сообщает канал правительства региона в MAX.
В ночь на 23 сентября над Тамбовской областью силами ПВО и мобильной огневой группы сбиты 7 беспилотников киевского режимаговорится в сообщении
Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Жителям напомнили, что в регионе действует запрет на фото- и видеосъемку последствий атак дронов, работы систем ПВО, военных, потенциально опасных и критически важных объектов.