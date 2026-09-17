Москва17 сен Вести.Минувшей ночь расчеты средств противовоздушной обороны сбили БПЛА в различных частях Тамбовской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что ПВО уничтожила семь беспилотных летательных аппаратов.

Пострадавших и разрушений нет … Напомним, что в Тамбовской области действует запрет на фото- и видеосъемку последствий атак вражеских беспилотников