Москва17 сенВести.Минувшей ночь расчеты средств противовоздушной обороны сбили БПЛА в различных частях Тамбовской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Уточняется, что ПВО уничтожила семь беспилотных летательных аппаратов.
Пострадавших и разрушений нет … Напомним, что в Тамбовской области действует запрет на фото- и видеосъемку последствий атак вражеских беспилотниковговорится в заявлении, опубликованном в официальном канале правительства Тамбовской области в MAX
Ранее сообщилось, что ночью 17 сентября над регионами РФ и акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей сбили 641 украинский БПЛА самолетного типа.