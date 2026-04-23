За прошедшие сутки 7 мирных жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ

Москва23 апр Вести.За прошедшие сутки семь мирных жителей Херсонской области пострадали в результате украинских атаках. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

В Новой Маячке … при ударе дрона по продовольственному магазину ранены двое мужчин - 1980 и 1995 гг.р… В селе Обрывка … беспилотник атаковал легковой автомобиль - ранен мужчина 1957 г.р. В селе Раздольное … в результате ударов БПЛА ранены трое мужчин: 1964…, 1970 и 1974 гг.р. написал он в своем канале в мессенджере MAX

Четверо пострадавших были госпитализированы, еще двоим медпомощь оказали на месте.

В Малой Кардашинке автомобиль наехал на мину — пострадал мужчина 1954 г.р. После осмотра медиками от госпитализации отказался.