Москва23 апрВести.За прошедшие сутки семь мирных жителей Херсонской области пострадали в результате украинских атаках. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
В Новой Маячке … при ударе дрона по продовольственному магазину ранены двое мужчин - 1980 и 1995 гг.р… В селе Обрывка … беспилотник атаковал легковой автомобиль - ранен мужчина 1957 г.р. В селе Раздольное … в результате ударов БПЛА ранены трое мужчин: 1964…, 1970 и 1974 гг.р.написал он в своем канале в мессенджере MAX
Четверо пострадавших были госпитализированы, еще двоим медпомощь оказали на месте.
В Малой Кардашинке автомобиль наехал на мину — пострадал мужчина 1954 г.р. После осмотра медиками от госпитализации отказался.