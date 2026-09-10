Донская госбиблиотека, поврежденная после атаки дронов ВСУ, возобновила работу Донская госбиблиотека, поврежденная после недавней атаки ВСУ, возобновила работу

Москва10 сен Вести.Донская государственная публичная библиотека, поврежденная 6 сентября после атаки украинских беспилотников, вернулась к привычному режиму работы. Об этом сообщило региональное Министерство культуры.

Сегодня, 10 сентября, Донская публичная библиотека возобновляет привычный режим работы. Спасибо всем за терпение и внимание говорится в сообщении, опубликованном в канале министерства в мессенджере МАХ

Донская государственная публичная библиотека — старейшее книгохранилища юга России, информационный центр и популярное место досуга граждан.