Москва10 сенВести.Донская государственная публичная библиотека, поврежденная 6 сентября после атаки украинских беспилотников, вернулась к привычному режиму работы. Об этом сообщило региональное Министерство культуры.
Сегодня, 10 сентября, Донская публичная библиотека возобновляет привычный режим работы. Спасибо всем за терпение и вниманиеговорится в сообщении, опубликованном в канале министерства в мессенджере МАХ
Донская государственная публичная библиотека — старейшее книгохранилища юга России, информационный центр и популярное место досуга граждан.