Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Аляски У побережья Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

Москва17 сен Вести.Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у побережья американского штата Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 14.19 по времени UTC (17.19 по московскому времени), они наблюдались в 167 км к западу от населенного пункта Никольский.

По оценкам специалистов, очаг залегал на глубине 83 км.

Информации о возможных пострадавших и других последствиях подземных толчков пока не приводится.

Ранее землетрясение произошло у побережья Аляски 4 сентября.