Москва4 сенВести.Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья американского штата Аляска. Об этом сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки.
Как уточняется, эпицентр сейсмособытия находился в 84 км к юго-западу от населенного пункта Никольский. Очаг залегал на глубине 35 км.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.
Ранее сейсмологи зафиксировали в Папуа - Новой Гвинее землетрясение магнитудой 5,4.
До этого землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Японии.