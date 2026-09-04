Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали сейсмологи у побережья Аляски Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Аляски

Москва4 сен Вести.Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья американского штата Аляска. Об этом сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки.

Как уточняется, эпицентр сейсмособытия находился в 84 км к юго-западу от населенного пункта Никольский. Очаг залегал на глубине 35 км.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее сейсмологи зафиксировали в Папуа - Новой Гвинее землетрясение магнитудой 5,4.

До этого землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Японии.