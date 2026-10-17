Москва17 октВести.Территория сахарного завода в Курской области атакована беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, сообщил в MAX губернатор Александр Хинштейн.

ЧП произошло в поселке имени Куйбышева в Рыльском районе.

В поселке им. Куйбышева Рыльского района вражеский БПЛА самолетного типа ударил по территории сахарного завода

говорится в публикации

В результате удара была ранена 56-летняя женщина. У нее диагностировали акубаротравму и травму головы.

Повреждены остекление и фасад административного здания.