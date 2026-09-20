Дрон атаковал "Газель" в Курской области, пострадали женщина и мужчина

Два жителя курского приграничья пострадали при атаке БПЛА Дрон атаковал "Газель" в Курской области, пострадали женщина и мужчина

Москва20 сен Вести.Два человека, женщина и мужчина, пострадали в курском приграничье в результате беспилотной атаки, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Вражеский дрон атаковал автомобиль "Газель" на дороге между слободой Белой и селом Бобрава Беловского района, на котором люди возвращались домой с работы написал он в мессенджере MAX

Женщина 1975 года рождения получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга и множественные осколочные ранения лица.

У водителя машины, 64-летнего мужчины, закрытая черепно-мозговая травма, акубаротравма, сотрясение головного мозга.

От госпитализации оба отказались – они будут лечиться амбулаторно.