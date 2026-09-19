Москва19 сенВести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о двоих раненых при атаках ВСУ.
В Курском приграничье пострадали два человеканаписал он в мессенджере MAX
Беспилотник ударил по автомобилю в деревне Сухая Рыльского района – сочетанное осколочное ранение головы, шеи, груди и рук получил 60-летний мужчина.
Еще один мужчина, 1963 года рождения, пострадал накануне в селе Званное Глушковского района. У него закрытая черепно-мозговая и акубаротравма, сотрясение мозга, перелом малоберцовой кости правой ноги, множественные осколочные ранения. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу.
Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь, заверил Хинштейн.