В курском приграничье при атаках БПЛА ранены двое мужчин Двое жителей Курской области пострадали в результате атак ВСУ

Москва19 сен Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о двоих раненых при атаках ВСУ.

В Курском приграничье пострадали два человека написал он в мессенджере MAX

Беспилотник ударил по автомобилю в деревне Сухая Рыльского района – сочетанное осколочное ранение головы, шеи, груди и рук получил 60-летний мужчина.

Еще один мужчина, 1963 года рождения, пострадал накануне в селе Званное Глушковского района. У него закрытая черепно-мозговая и акубаротравма, сотрясение мозга, перелом малоберцовой кости правой ноги, множественные осколочные ранения. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу.

Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь, заверил Хинштейн.