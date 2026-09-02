Москва2 сенВести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о двух пострадавших при ударах в приграничье.
За медицинской помощью обратился мужчина, который накануне был атакован беспилотным летательным аппаратом во время поездки на автомобиле в Кореневском районе.
У 38-летнего пострадавшего акуботравма, осколочное ранение правого голеностопа. Ему оказана первая помощь, его доставили в Курскую областную больницунаписал глава региона в MAX
Кроме того, пострадала 23-летняя женщина. Она получила осколочное ранение правой голени, левой и правой стоп на трассе Белая – Ивня. После оказания первой помощи пострадавшая отказалась от эвакуации в областной центр.