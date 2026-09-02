Два человека пострадали при ударах в Курской области

Мужчина и женщина ранены в курском приграничье Два человека пострадали при ударах в Курской области

Москва2 сен Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о двух пострадавших при ударах в приграничье.

За медицинской помощью обратился мужчина, который накануне был атакован беспилотным летательным аппаратом во время поездки на автомобиле в Кореневском районе.

У 38-летнего пострадавшего акуботравма, осколочное ранение правого голеностопа. Ему оказана первая помощь, его доставили в Курскую областную больницу написал глава региона в MAX

Кроме того, пострадала 23-летняя женщина. Она получила осколочное ранение правой голени, левой и правой стоп на трассе Белая – Ивня. После оказания первой помощи пострадавшая отказалась от эвакуации в областной центр.