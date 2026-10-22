Женщина пострадала в Курской области при ударе БПЛА по сахарному заводу

На сахарном заводе в Курской области ранена женщина Женщина пострадала в Курской области при ударе БПЛА по сахарному заводу

Москва22 окт Вести.FPV-дрон нанес удар по территории сахарного завода в Курской области. В результате инцидента пострадала женщина, сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

Это произошло в поселке имени Куйбышева.

Вражеский FPV-дрон совершил атаку по территории сахарного завода. В результате атаки ранена 49-летняя женщина написано в канале главы области

Пострадавшая смогла самостоятельно обратиться в медицинское учреждение. Там ей была оказана вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось о погибшем и пострадавшем в Белгородской области.