Москва22 октВести.FPV-дрон нанес удар по территории сахарного завода в Курской области. В результате инцидента пострадала женщина, сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.
Это произошло в поселке имени Куйбышева.
Вражеский FPV-дрон совершил атаку по территории сахарного завода. В результате атаки ранена 49-летняя женщинанаписано в канале главы области
Пострадавшая смогла самостоятельно обратиться в медицинское учреждение. Там ей была оказана вся необходимая помощь.
Ранее сообщалось о погибшем и пострадавшем в Белгородской области.