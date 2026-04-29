Мирный житель получил ранения при атаке FPV-дрона на авто в Белгородской области

Житель Белгородской области ранен в голову при атаке FPV-дрона на "Газель" Мирный житель получил ранения при атаке FPV-дрона на авто в Белгородской области

Москва29 апр Вести.Житель Белгородской области пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона на "Газель". Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в MAX.

"Газель" в селе Вознесеновка Шебекинского округа подверглась атаке FPV-дрона. Ранен мирный житель говорится в сообщении

Губернатор уточнил, что пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и ног. Сразу после происшествия его доставили в Шебекинскую районную больницу, сейчас он направлен в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.

"Газель" при атаке была повреждена.