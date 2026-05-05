Москва5 маяВести.В Екатеринбурге местный житель отправился в зону проведения спецоперации после того, как облил кислотой мать четверых детей. Он покинул СИЗО, сообщает Е1.ru.
Как уверяет источник, 35-летний Эдуард Середюк был исполнителем заказа. В марте 2026 года он заключил контракт с Минобороны.
В уголовном деле присутствуют еще два человека: Ксения Владимирова – еще одна исполнительница покушения, и Николай Ермаков – его называют предполагаемым заказчиком.
По версии следствия, таким образом он хотел запугать свою бывшую возлюбленную.
Владимировой и Ермакову продлен арест. Теперь – до 12 мая. Вскоре они будут доставлены в суд для продления меры пресечения.