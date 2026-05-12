Москва12 маяВести.Мирный житель пострадал в Курской области при атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщил в мессенджере MAX губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Инцидент произошел в селе Ржава Глушковского района.
Пострадал 42-летний мужчина. Он упал с электровелосипеда, когда уворачивался от вражеского дронарассказал глава региона
Впоследствии у велосипедиста диагностировали перелом ключицы, множественные ссадины и гематому правой ноги. Пострадавший отказался от госпитализации и будет лечиться амбулаторно.