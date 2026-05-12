Житель Курской области получил травмы, упав с велосипеда при уклонении от БПЛА

Житель Курской области пострадал, упав с велосипеда, когда уклонялся от БПЛА Житель Курской области получил травмы, упав с велосипеда при уклонении от БПЛА

Москва12 мая Вести.Мирный житель пострадал в Курской области при атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщил в мессенджере MAX губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Инцидент произошел в селе Ржава Глушковского района.

Пострадал 42-летний мужчина. Он упал с электровелосипеда, когда уворачивался от вражеского дрона рассказал глава региона

Впоследствии у велосипедиста диагностировали перелом ключицы, множественные ссадины и гематому правой ноги. Пострадавший отказался от госпитализации и будет лечиться амбулаторно.