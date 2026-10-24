Житель Макеевки, которого достали из-под завалов дома, рассказал об ударе ВСУ Извлеченный из-под завалов дома житель ДНР: после удара ВСУ обвалился потолок

Москва24 окт Вести.После ночного удара ВСУ по жилому сектору в Горняцком районе Макеевки уничтожен один из жилых домов, крыша которого обвалилась жильцам на головы. О моменте прилета ИС "Вести" рассказал хозяин дома Александр Вовк, которого вместе с женой извлекли из-под завалов.

В момент атаки супружеская пара пенсионеров уже спала, когда крыша буквально обвалилась им на головы. У женщины перелом руки, у мужчины — серьезная контузия и посечены ноги.

Жужжит … Ну, думаю, … как обычно, … там где-то. Как … потолок упал …, [слышу] жена стонет рассказал Александр

По словам пострадавшего мужчины, во дворе дома он сам обустроил красивые виноградные аллеи, от которых ничего не осталось. Также была уничтожена стая голубей, и разорвало 10-летнюю собаку.

Вокруг нет военных объектов, лишь мирные люди … Это была не единичная атака Киевского режима прошедшей ночью. Дроны враг направил также по Енакево, Харцисскому и Старобешевскому округам республики добавил корреспондент ИС "Вести"

Отмечается, что взрывная волна от удара была настолько сильной, что в радиусе сотни метров повреждены частные дома и машины.