ВСУ ударили по частному дому в ДНР, из-под завалов спасли пожилого мужчину Пенсионера достали из-под завалов разрушенного ВСУ дома в донецкой Макеевке

Москва24 окт Вести.Пожилого мужчину достали из-под завалов частного дома, разрушенного в результате удара украинских боевиков в Макеевке. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Донецкой Народной Республике.

Противник атаковал жилой сектор в Горняцком районе города в ночь на 24 октября, субботу. Целью стал дом, в котором проживали супруги-пенсионеры.

Местные жители смогли извлечь 65-летнюю женщину. Спасатели перенесли пострадавшую на носилках в автомобиль скорой помощи для дальнейшей госпитализации… Сотрудники МЧС России оперативно достали из-под завалов 72-летнего мужчину. Сейчас он под наблюдением врачей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что работать спасателям пришлось при угрозе повторной атаки вражеских дронов.