Жители 3 районов Петропавловска-Камчатского спасались от землетрясения на улице Жители столицы Камчатки выбежали на улицу из-за землетрясения 6,9 баллов

Москва16 окт Вести.Жители некоторых районов Петропавловска-Камчатского поспешили покинуть свои квартиры из-за сильного землетрясения.

Как сообщает ТАСС, особенно сильно толчки ощущались в районах "Горизонт", "Северо-Восток", и Ленинском. По словам очевидцев, подземные толчки непрерывно продолжались около минуты.

В помещениях раскачивались люстры, хлопали двери и гремела посуда говорится в сообщении

Поэтому жильцы домов поспешили покинуть свои дома.

По оценкам сейсмологов, магнитуда землетрясения, которое произошло в пятницу в 15.35 по местному времени (6.35 мск), могла достигать 6,9. Жители районов края ощутили подземные толчки силой до 5 баллов.

Его эпицентр находился на суше в 161 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского.