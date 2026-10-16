Москва16 октВести.Жители некоторых районов Петропавловска-Камчатского поспешили покинуть свои квартиры из-за сильного землетрясения.
Как сообщает ТАСС, особенно сильно толчки ощущались в районах "Горизонт", "Северо-Восток", и Ленинском. По словам очевидцев, подземные толчки непрерывно продолжались около минуты.
В помещениях раскачивались люстры, хлопали двери и гремела посудаговорится в сообщении
Поэтому жильцы домов поспешили покинуть свои дома.
По оценкам сейсмологов, магнитуда землетрясения, которое произошло в пятницу в 15.35 по местному времени (6.35 мск), могла достигать 6,9. Жители районов края ощутили подземные толчки силой до 5 баллов.
Его эпицентр находился на суше в 161 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского.