Москва19 октВести.Медведя заметили на улице Мухтуйская возле сауны в городе Ленске в Якутии. Сообщение об этом 19 октября 2026 года поступило в ЕДДС, передает пресс-служба администрации Ленского района в MAX.
Информация передана в полицию и Комитет охраны природы. Ситуация находится на контролеговорится в мессенджере
Жителям и гостям города порекомендовали соблюдать повышенную осторожность и не выходить в лесополосу, а также воздержаться от забора воды в местных родниках.
При обнаружении дикого животного необходимо сообщить в экстренные службы.