Жители Ленска сообщили о появлении в городе медведя В якутском Ленске возле сауны заметили медведя

Москва19 окт Вести.Медведя заметили на улице Мухтуйская возле сауны в городе Ленске в Якутии. Сообщение об этом 19 октября 2026 года поступило в ЕДДС, передает пресс-служба администрации Ленского района в MAX.

Информация передана в полицию и Комитет охраны природы. Ситуация находится на контроле говорится в мессенджере

Жителям и гостям города порекомендовали соблюдать повышенную осторожность и не выходить в лесополосу, а также воздержаться от забора воды в местных родниках.

При обнаружении дикого животного необходимо сообщить в экстренные службы.