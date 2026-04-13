Москва13 апрВести.В Грайвороне из-за детонации украинского беспилотника пострадала мирная жительница. У нее диагностированы баротравма и осколочное ранение уха. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.
В городе Грайворон в результате детонации дрона ВСУ пострадала мирная жительницанаписал Вячеслав Гладков
Прибывшие врачи обработали раны на месте, женщина от госпитализации отказалась.
В результате атаки посекло фасады и выбило окна в двух частных домах, также пострадала хозяйственная постройка.