В Грайвороне Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина

Москва13 апр Вести.В Грайвороне из-за детонации украинского беспилотника пострадала мирная жительница. У нее диагностированы баротравма и осколочное ранение уха. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

Прибывшие врачи обработали раны на месте, женщина от госпитализации отказалась.

В результате атаки посекло фасады и выбило окна в двух частных домах, также пострадала хозяйственная постройка.