Москва16 ноя Вести.Жителем Рыльска рекомендовано отказаться от перемещений по городу из-за минной опасности. Об этом сообщил глава Рыльского района Курской области Владимир Ковальчук.

В Рыльске сохраняется минная опасность и угроза повторного минирования с применением вражеских БПЛА. На улице Карла Либкнехта, на участке от перекрестка с улицей Ленина до перекрестка с улицей Урицкого, разбросаны мины. Проход и проезд по этому участку смертельно опасны предупредил он, добавив, что "точные границы и масштабы минирования пока не установлены"

Ковальчук подчеркнул, что опасность может распространяться за пределы указанного участка, поскольку активность вражеских БПЛА может продолжаться в течение всей ночи, и сбросы мин возможны на других улицах.

Настоятельно прошу воздержаться от передвижения по городу в ночное время — как пешком, так и на транспорте. Завтра утром и в течение дня также оставайтесь дома, если нет крайней необходимости выходить или выезжать. С наступлением светлого времени суток минная опасность сохраняется пояснил глава района

Ковальчук также рекомендовал следить за официальными сообщениями, выполнять указания экстренных служб, а при обнаружении подозрительных предметов обратиться за помощью по телефону 112.

Ранее сообщалось, что 15 ноября двое жителей Рыльска получили тяжелые ранения в результате взрыва мины.