Власти Сириуса попросили воздержаться от поездок на личных машинах из-за БПЛА Глава Сириуса попросил автомобилистов отказаться от поездок из-за обломков БПЛА

Москва11 окт Вести.Жителей и гостей федеральной территории Сириус попросили воздержаться от поездок на личном автотранспорте пока работают специальные службы на месте падения обломков БПЛА. Об этом сообщили глава территории Дмитрий Плишкин.

Уважаемые жители и гости федеральной территории, прошу воздержаться от поездок на личном транспорте пока работает уборочная техника и специальные службы. Также прошу сохранять бдительность, не приближаться к обломкам, не заниматься съемкой и в случае обнаружения подозрительных предметов сообщать по номеру 112 написал Плишкин в своем канале MAX

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщали, что фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сои, вызвав возгорание в административном здании. Пожар оперативно ликвидирован. Также обломки упали на территории частного сектора и отелей.