Москва15 ноя Вести.Двое жителей Рыльска получили ранения в результате подрыва мин, которые были сброшены украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

С помощью сбросов с беспилотников ВСУ заминировали один из кварталов центра города. Места сбросов оцеплены. К сожалению, есть пострадавшие. Из-за подрыва одного из взрывных устройств ранены два человека. У 46-летней женщины минно-взрывная травма, отрыв левой стопы, травма головы и акубаротравма. У 51-летнего мужчины отрыв правой стопы, повреждена левая нога, травмы головы и акубаротравма отметил глава региона в своем канале на платформе MAX

Губернатор уточнил, что оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Вместе с тем Хинштейн обратился к жителям Рыльска с просьбой соблюдать максимальную бдительность и осторожность, поскольку сбросы взрывных устройств продолжаются. По его словам, саперы приступят к разминированию, как только позволит обстановка.