Двое рыбаков из Курской области получили различные ранения после атаки дрона ВСУ

Двое рыбаков из Курской области ранены в результате атаки дрона ВСУ Двое рыбаков из Курской области получили различные ранения после атаки дрона ВСУ

Москва24 сен Вести.Двое рыбаков из Курской области получили различные ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

Враг совершил атаку в селе Званном, когда мирные жители рыбачили.

В результате удара у 52-летнего мужчины акубаротравма, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, сочетанное осколочное ранение головы, шеи, груди, живота, спины, рук и ног, сильно повреждена правая кисть с отрывом крайней фаланги пальцев. У его товарища 1975 г.р. слепые осколочные ранения правого бедра, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставляются в больницу.