Знатоку "Что? Где? Когда?" Друзю пригрозили лишением статуса магистра Знаток Друзь может лишиться контракта с телепередачей из-за корпоративов

Москва30 апр Вести.Легендарному игроку программы "Что? Где? Когда?" Александру Друзю грозит лишение статуса магистра игры из-за принесенной на корпоратив хрустальной совы, пишет Telegram-канал Mash.

Друзю уже вынесли выговор и штраф за то, что он на частном выезде полностью воссоздал атмосферу "Что? Где? Когда?". По данным канала, штраф превысил размер гонорара.

Друзю пригрозили расторжением телеконтракта отмечается в сообщении

Теперь за базовый гонорар в 480 тыс рублей Друзь проводит не игру "Что? Где? Когда?", а формально другую программу - "Интеллектуальную игру с ведущим Александром Друзем", но длится она те же 2 часа 10 минут и в том же формате "вопрос-ответ".

Как отмечает Mash, правами на игру обладает Наталья Стеценко, специальные люди мониторят социальные сети, контролируя исполнение контракта.

Без разрешения оригинальный бренд использовать запрещено — никаких волчков, чёрных ящиков и хрустальных сов указывается в сообщении



Перед каждым корпоративом представители Друзя проверяют реквизит и площадку, чтобы намёков на оригинальный формат не было, в ином случае мероприятие можно проводить только с отчислением процентов заказчику.

Ранее в отношении другого игрока телешоу "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, он в розыске.