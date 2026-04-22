Зюганов заявил, что Иран оказался готов к атаке со стороны США

Зюганов оценил готовность Ирана к атаке со стороны США

Москва22 апр Вести.Иран оказался готов к атаке на свою территорию со стороны Соединенных Штатов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов.

По словам политика, Тегеран контролирует ситуацию.

Я с удовольствием смотрю и отмечаю, что Иран оказался готов. Он сделал выводы, далеко идущие из предыдущей ситуации... Несмотря на большой погром его флота и противовоздушной обороны, тем не менее есть реальные силы, которые заставляют [президента США Дональда] Трампа маневрировать сказал Зюганов

Ранее депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин заявил, что Иран продемонстрировал способность противостоять США благодаря наличию сильной государственной воли, единству нации, отлаженной политической системе и непоколебимому стремлению к достижению победы.