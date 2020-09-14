Премьеры канала "Россия 1": новый сезон превзойдет ожидания

В новом телесезоне канал "Россия 1" подготовил для своих зрителей огромное количество ярких и громких премьер. Разнообразие жанров интригует: экранизации знаковых произведений отечественной литературы, грандиозные исторические драмы, продолжения уже любимых телехитов, остросюжетные детективы и захватывающие мелодрамы.

"Грозный"

Уникальную коллекцию исторических многосерийных фильмов телеканала "Россия 1" пополнит масштабная драма "Грозный", которая обещает стать одним из самых заметных событий телеэфира. Неоднозначная и противоречивая личность Ивана Грозного до сих пор вызывает непримиримые споры. В ее оценке не сходятся историки и политики, художники и кинематографисты. В новом фильме телеканала "Россия 1" Иван Васильевич не меняет профессию, но меняет исполнителей: в разные годы жизни первого русского царя сыграют сразу два актера – Сергей Маковецкий и Александр Яценко. Съемки "Грозного" практически завершены, одной из последних снимали сцену пожара, который бушевал в Москве в XVI веке.

"Обитель"

Телеканал "Россия 1" продолжает традицию создания экранизаций культовых произведений русской классики и современной литературы. На этот раз зрители увидят многосерийный фильм "Обитель" по одноименному бестселлеру Захара Прилепина о Соловецком лагере особого назначения. Страх и отвага, отчаянное желание выжить, понять главное в себе и жизни становятся фоном страстной любовной истории заключенного Артема Горяинова и чекистки Галины. Это любовь на краю пропасти, ведь гражданский муж Галины – всесильный начальник Соловков Федор Эйхманис. Режиссером "Обители" выступил Александр Велединский ("Географ глобус пропил"), а главные роли исполнили Сергей Безруков, Евгений Ткачук и Александра Ребенок.

"Спасская"

Сериал "Спасская" – новый представитель крепкого российского теледетектива, следствие в котором ведет яркая и неординарная женщина. В данном случае – блондинка с острым умом и сильным характером. Анна Спасская работает следователем уголовного розыска в Сочи. Она принципиальна, дотошна, умеет расколоть преступника и приструнить подчиненных. А, главное, она невероятно проницательна и в любом запутанном деле видит скрытые детали. Сообразительность и прозорливость Спасская унаследовала от бабушки Инессы Аркадьевны. И в личной жизни у Анны, на первый взгляд, все прекрасно: состоятельный супруг носит кофе в постель и умоляет уйти с опасной работы. Но не тут-то было… В главных ролях – Карина Андоленко, Илья Носков, Роман Маякин, Лариса Удовиченко, Михаил Жигалов.

"Теория вероятности"

Авантюрный остросюжетный сериал "Теория вероятности" режиссера Юрия Мороза увлечет зрителя в мир ярких страстей. Бывший аспирант Никита Пирогов рассчитывает каждый шаг. Этот принцип позволяет ему выстроить игорный бизнес, завоевать любовь и разделаться с врагами. Никита не знает промахов, но однажды промахивается его старый друг Акела. По законам игры этому нет прощения… Блестящий кастинг возглавили Максим Матвеев, Артем Ткаченко, Николай Козак, Игорь Миркурбанов, Роман Мадянов, Александра Ребенок.

"Зови меня мамой"

Сюжет пронзительной саги о любви и верности "Зови меня мамой" основан на реальных событиях. Дочь мельника Таня, спасаясь от раскулачивания и ссылки, сбегает из деревни в Москву. Там ей приходится в одиночку выживать в трудное время, скрываться от недругов и плакать по ночам из-за предательства мужа. Однажды у нее на руках оказываются двое чужих мальчишек, и девушка заменяет им погибшую мать. Но с детьми Тане все труднее уходить от преследования. В ролях – Анна Старшенбаум, Алексей Барабаш, Юрий Цурило, Юлия Ауг, Ольга Тумайкина, Владимир Капустин, Дмитрий Муляр.

"Теорема Пифагора"

Быт Сергея и Ирины из сериала "Теорема Пифагора" выстроен годами, выверен по линейке и расписан по минутам. Но появление в жизни семейной пары провинциальной девушки Алены рушит все правила и вводит новые неоднозначные законы. Смогут ли Сергей и Ирина приспособиться к ним? Ведь теперь непросто понять, где черное, а где белое и кто в этой истории герой, а кто – злодей. Зрители увидят на экране Марию Куликову, Егора Бероева, Александру Власову, Нину Усатову, Александра Ратникова.

"За счастьем"

Приятно провести вечер и отдохнуть душой можно будет за просмотром легкой комедийной мелодрамы "За счастьем". Это история трех женщин, ставших жертвами брачных аферистов. В ролях – блистательные и неповторимые Анна Ардова, Маруся Климова, Анна Хилькевич и Нина Усатова.

"Небеса подождут"

Многосерийный фильм "Небеса подождут" с Александрой Урсуляк, Александром Робаком, Павлом Трубинером, Анатолием Котом и Вадимом Андреевым даст ответ на мучительный для многих вопрос: можно ли обмануть судьбу. Успешный бизнесмен Сергей и его жена Светлана ждут первенца и строят грандиозные планы. Они полны надежд и предвкушения радости, но жизнь распорядилась иначе. Партнер и друг детства Юрий Мазуров жестоко убивает Сергея. Пара выстрелов разбивает семейное счастье на тысячи осколков… Вскоре в жизни Светланы появляется новый человек. Но кто он и почему ведет себя так же, как и ее любимый муж Сергей?

"Закрытый сезон"

Напряженный драматический триллер на злобу дня попадет точно в нерв зрителей. В курортном городке всего за несколько часов здесь умирают вполне здоровые люди. На место трагических событий выезжает эпидемиолог из Москвы Евгений Левин, которого пытается перехватить и подкупить Глеб Валентинович, полулегальный бизнесмен, владелец кафе и табачных киосков. Жизнь всего города в опасности, пока главные герои не найдут нулевого пациента. В ролях – звезда "Тихого Дона" и "Годунова" Дарья Урсуляк, Кирилл Гребенщиков, Петр Баранчеев, Максим Битюков, Нелли Уварова, Андрей Мартынов.

Помимо ярких новинок телезрителей ждут и долгожданные новые сезоны сериалов-бестселлеров, ставших фирменных знаком канала "Россия 1"!

"Склифософский"

Богатым на события и эмоции обещает быть восьмой сезон культовой медицинской драмы "Склифосовский". Сотрудников главного института скорой помощи, как всегда, ждет проверка на прочность. Доктору Брагину (Максим Аверин) предстоит принять самое непростое решение. Сможет ли строптивый хирург сам стать пациентом, доверившись жене и коллеге Марине Нарочинской (Мария Куликова)? Справятся ли они сообща с его тяжелой болезнью? Роли исполнили Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Анна Якунина, Евгения Дмитриева, Константин Юшкевич, Мария Рыщенкова, Андрей Ильин, Эммануил Виторган и другие.

"Тайны следствия"

Любимый сериал "Тайны следствия" порадует поклонников юбилейным, 20-м сезоном. Следователь Мария Швецова (Анна Ковальчук) и ее профессиональная команда продолжат раскрывать запутанные преступления, а зрители – восторгаться игрой Анны Ковальчук, которая по результатам опроса была названа любимой актрисой, исполнившей роль детектива.

"Оптимисты"

В новых сериях теленовеллы "Оптимисты" режиссера Алексея Попогребского события разворачиваются в разгар Карибского кризиса. Отношения США и СССР накалены до предела. Молодым дипломатам в исполнении Егора Корешкова, Риналя Мухаметова, Северии Янушаускайте и Артема Быстрова придется снова ходить по краю. В центре сюжета окажутся и новые герои – Дмитрий Нестеров и Алекс Брэдли, от отношений которых будет зависеть судьба всего мира. Сыграли их Сергей Безруков и Елизавета Боярская.

"Преступление 2"

В динамичном остросюжетном детективе "Преступление 2" героям Дарьи Мороз и Павла Прилучного придется вновь оставить личные разногласия на потом, чтобы сообща вести расследование изощренного преступления, держащего в страхе весь город.

Настоящая любовь, которая преодолеет все, и жуткие тайны, которые обязательно будут раскрыты, подлинная история, оживающая на наших глазах, и продолжения любимых сериалов – новый телесезон на канале "Россия 1" превзойдет ваши самые смелые ожидания!