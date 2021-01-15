"Пока дышу – надеюсь". Грачевский шутил, даже находясь в больнице

Коронавирус стал причиной смерти Бориса Грачевского. Художественному руководителю "Ералаша" был 71 год. Несколько недель он боролся с ковидом, но болезнь оказалась сильнее. Около полувека Грачевский посвятил, ставшему знаменитым на всю страну киножурналу. Его он основал в 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом. На альманахе выросли сразу несколько поколений телезрителей. А некоторые звезды именно там начинали свою карьеру.

Свои жизнеутверждающие фразы он называл просто: "Идиотизмы Бориса Грачевского". Главное – не сколько тебе, главное – как тебе. Как тут поспоришь? И в любой ситуации – широкая улыбка.

Забавно, но первую роль в кино Бориса Грачевского все хорошо знают, но не все знают, что это Грачевский: в фильме "Варвара-краса, длинная коса" он сыграл руку.

Также органично Грачевский вписался почти каждому в детство. Встретились с писателем-драматургом Александром Хмеликом и создали тот самый "Ералаш". Это сейчас в кинотеатрах перед фильмом крутят трейлеры, а раньше "Фитиль" и "Ералаш". Детский юмористический киножурнал, кстати, хотели назвать "Фитилек", но свой "Ералаш" Грачевский и Хмелик отвоевали. Выпусков больше тысячи, а все равно люди, у которых уже есть внуки, говорят названиями "Семь раз отмерь", "Серега, выходи!", "Мы – не двойняшки, мы – тройняшки!", "Прощай, Вася!".

Отец-основатель "Ералаша" – человек с бесконечной самоиронией. Той, которой и покорял все годы всех зрителей. Всегда болел вместе с детьми их возрастными "болячками", жил с их проблемами, успокаивал и веселил. Веселил, даже лежа в больнице. "В маске кислород. Пока дышу. Как говорили древние, пока дышу – надеюсь", – сообщал он из больничной палаты.

И всегда он с удовольствием наблюдал за соседними "беговыми дорожками". Все, что придумывалось в юмористическом жанре, Грачевским посещалось, искренне отсмеивалось и поддерживалось. Потому что того, чем он занимался, никогда не бывает много. И всегда будет не хватать.