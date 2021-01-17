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Умер Борис Грачевский 2 часа назад

17 января 2021 16:24

Грачевский обрел вечный покой на Троекуровском кладбище


GLP

После церемонии прощания художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище.

На похоронах присутствовали только родные и близкие.

Худрука "Ералаша" госпитализировали в конце декабря в связи с коронавирусом. Вскоре его перевели в реанимацию. На протяжении болезни состояние режиссера менялось неоднократно. Около недели назад сообщалось, что легкие Грачевского поражены на 75 процентов. Борис Юрьевич был заслуженным деятелем искусств России, а также лауреатом премии правительства.

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