Грачевский обрел вечный покой на Троекуровском кладбище

После церемонии прощания художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище.

На похоронах присутствовали только родные и близкие.

Худрука "Ералаша" госпитализировали в конце декабря в связи с коронавирусом. Вскоре его перевели в реанимацию. На протяжении болезни состояние режиссера менялось неоднократно. Около недели назад сообщалось, что легкие Грачевского поражены на 75 процентов. Борис Юрьевич был заслуженным деятелем искусств России, а также лауреатом премии правительства.