Фото Жанны Фриске разместили на листовках ритуальных услуг

Жители Кузнецка обратили внимание на рекламные листовки ритуального бюро. На них была опубликована фотография умершей от онкологии певицы Жанны Фриске.

Глава ритуального бюро Андрей Артемьев объяснил, как такое получилось. По его словам, они хотели увековечить память об артистке, сообщает РИА Новости.

Предприниматель обратил внимание на то, что фотография Жанны Фриске находилась в свободном доступе. Артемьев заявил о готовности убрать снимок с листовок, если того потребуют родственники певицы. Глава ритуального агентства отметил, что не ожидал подобного резонанса из-за рекламы.

Жанна Фриске умерла в 2015 году, когда ей было 40 лет. Об онкологии артистка узнала во время беременности. Дорогостоящее лечение во многих клиниках не помогло спасти жизнь певице.