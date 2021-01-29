5 причин посмотреть военную драму "Зоя"

История, оживающая на глазах

Вчерашняя школьница оказалась в плену, но не раскрыла врагам никакой информации, чем поставила немцев в затруднительное положение. Отправляясь на фронт, она понимала, что может не вернуться домой. Еще в диверсионной школе Космодемьянскую и других молодых ребят предупредили, что большая часть из них погибнет, но 18-летнюю девушку это не остановило. Когда, будучи учеником младших классов, читаешь о ней в учебнике, даже представить себе не можешь, через что прошла Космодемьянская. Фильм режиссера Максима Бриуса делает осязаемыми все события того времени. Пугает жестокостью войны, но одновременно с этим вызывает желание склонить головы в молчаливом поклоне тем людям, благодаря которым сегодня мы есть.

Гимн женщинам

Зое Космодемьянской посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза – она оказалась первой женщиной на Великой Отечественной, удостоенной признания. 18-летняя девушка оказалась крепче и храбрее всех ее коллег по диверсионной группе. Короткая речь, которую Космодемьянская произнесла уже с петлей на шее, вошла в историю. Она призывала местных жителей не бояться и убивать немцев, пытающихся захватить русские земли, а фашистам пообещала, что ее товарищи отомстят за нее. Зоя Космодемьянская на личном примере продемонстрировала, что женщин слабым полом называть не стоит. Позднее новости о совершенном ею подвиге дошли до всех уголков страны. Солдаты, отправляющиеся на верную смерть, именем Космодемьянской стали называть свои танки и самолеты. Брат Зои – Александр – отправился на войну в 17: в то время о событиях, связанных с сестрой, уже знали все. Его определили в экипаж тяжелого танка КВ, на броне которого он написал "за Зою".

Урок школьникам

Современные школьники чаще всего не уделяют должного внимания истории Великой Отечественной, не осознают, что поколение судят по поступкам его представителей. "Зоя" выходит в прокат с ограничением по возрасту "12+", что означает, что на него есть смысл обратить внимание ученикам старших классов. Тогда, в начале 40-х XX столетия, жизнь была иной – другие мысли занимали головы молодых людей. История Космодемьянской позволяет наглядно показать, что такое "достойное поведение". Подвиг, совершенный этой молодой девушкой, – он не только про войну, но и про жизнь, про вечные ценности, про семью и про любовь к Родине.

Кино, подтверждающее, что война миру не нужна

Фильм про Космодемьянскую – яркий пример того, что война современному миру ни к чему. Он наглядно показывает, что на войне не считаются с тем, кто перед тобой стоит: мужчина, женщина или ребенок. "Зоя" – громкое антивоенное высказывание, обращающее внимание на самое главное. "Зоя" – кино про то, как изменилась жизнь людей после того, как фашисты вторглись в СССР. Это фильм про страх, ненависть, любовь, отвагу и честь. "Зоя" – это кино про Человека с большой буквы, про женщину, которая не смогла остаться в стороне. Космодемьянская стала той самой искрой, которая помогла разгореться пламени.

Глубокое погружение в происходящее на экране

Благодаря качеству картинки, зритель получает возможность стать частью истории, оказаться там, в заснеженной деревне, которую юные диверсанты должны были сжечь. В том, чтобы все выглядело реалистичным, помогают и актеры. В большинстве ролей – незасвеченные лица. Главную из них, роль Зои Космодемьянской, сыграла дебютантка в большом кино Анастасия Мишина. Возможно, кому-то она знакома по постановкам Московского академического театра им. В. Маяковского, в котором Мишина работает с 2016 года. На некоторые роли авторы фильма пригласили немецких актеров – в кадре они говорят на немецком, а их речь переводится субтитрами. Также в этой военной драме можно увидеть Евгения Романцова (из "Вратаря Галактики"), Анну Уколову (из "Стрельцова"), Карину Разумовскую и других.

Фильм "Зоя" – в кинотеатрах с 28 января.