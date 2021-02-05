РВИО возмутили слова Невзорова о Зое Космодемьянской

Российское военно-историческое общество (РВИО) подало в Генпрокуратуру РФ исковое заявление на ведущего радио "Эхо Москвы" Александра Невзорова из-за его высказываний о якобы отсутствии подвига разведчицы Зои Космодемьянской.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба РВИО.

Подчеркивается, что радиоведущего хотят привлечь к уголовной ответственности по статье "реабилитация нацизма".

В заявлении сообщается, что свою точку зрения ответчик донес до публики в программе "Невзоровские среды" на "Эхо Москвы" 3 февраля 2021 года, высказавшись о новом фильме "Зоя".

В РИВО напомнили, что Космодемьянская выполняла приказ Сталина, как Верховного главнокомандующего, в котором ставилась задача выгнать немецких солдат и офицеров из теплых помещений на мороз, а для этого предписывалось "разрушать и сжигать дотла все населенные пункты" в тылу вермахта.

Отмечается, что действия Космодемьянской признаны подвигом, за который она посмертно была удостоена звания Героя Советского Союза", а высказывания Невзорова являются "клеветой на советское государство и фальсификацией исторической правды".

Фильм "Зоя" о судьбе Космодемьянской вышел в прокат 28 января. В производстве ленты приняли участие киностудия имени Горького, кинокомпания "Триикс Медиа", РВИО при поддержке

министерства культуры РФ.