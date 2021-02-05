Невзоров пожаловался на донос, ему пригрозили делом

Журналист Александр Невзоров назвал "доносом на высшем уровне" обращение Российского военно-исторического общества к Генпрокуратуре с просьбой проверить его слова о Зое Космодемьянской.

Он считает, что его обвиняют "в недостатке бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды". "Я ни каяться, ни извиняться не буду", — подчеркнул Невзоров в своем посте в Instagram.

Ранее журналист заявил, что Зоя не совершала подвига, а была фанатиком, выполняющим преступный приказ. Так он прокомментировал выход в прокат фильма "Зоя". После этого РВИО обратилось в Генеральную прокуратуру с призывом проверить высказывания Невзорова. По мнению представителей РВИО, Невзоров отрицает подвиг Космодемьянской и умаляет память о Великой Отечественной войне.

Между тем лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призывает возбудить уголовное дело против Александра Невзорова по статье "Реабилитация фашизма". Политик назвал его высказывания неумными и хамскими.

"Фанатик, исполняющий преступный приказ", – это определение, которое по логике этих мерзавцев неминуемо распространяется не только на Зою Космодемьянскую, на диверсантов и партизан, но и всех солдат Красной армии. Для них они все "винтики" преступной сталинской тирании. А кто же тогда фашисты – правильно: жертвы этих самых фанатиков и этой тирании", – сказал Миронов ТАСС.