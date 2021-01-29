"Фильм поразил в самую душу": первые отклики посмотревших "Зою"

28 января в широкий прокат вышел фильм "Зоя" – о бессмертном подвиге, которому в этом году исполняется 80 лет. Лента о знаменитой разведчице была снята при поддержке телеканала "Россия 1" и Российского военно-исторического общества. Как оценили картину те, кто отправился в кинотеатры в первых рядах? Мы собрали для вас в Интернете их самые интересные отзывы.

Осенью 1941 года вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская уходит добровольцем в диверсионную школу, на задании попадает в лапы фашистов. Допросы, пытки – Зоя не сказала ничего, даже своего настоящего имени. Фотографии казни 18-летней комсомолки, повешенной в подмосковном Петрищеве, россияне старшего поколения помнят по учебникам истории. Для них подвиг Зои неоспорим. Однако в последнее время ревизии нашу историю подвергают не только за рубежом, но и в Отечестве. Поэтому жаркие дискуссии о фильме разгорелись задолго до его премьеры: споры шли об этическом аспекте сталинской "тактики выжженной земли" и о том, можно ли считать героем человека, который поджигал дома мирных жителей, оставляя их без жилья и имущества снежным ноябрем 1941 года.

"…Обидно, когда к публикациям о Зое, к фильмам подходят с банальным любопытством, а часто – с острым желанием найти крупицы несоответствий, притянутого "за уши" компромата. К счастью, ушли в небытие годы клеветы на Зою. Замученную фашистами, казненную, ее снова пытали, но уже грязной ложью. Эти клеветники ничтожны, они просто исчезают в сиянии ее мужества, и верности самому дорогому – своему народу, Родине, за которую она не пощадила свою такую юную жизнь, очень короткую, но чистую, честную и яркую, как сгорающая звезда", – пишет Danni (kharkov).

"Мне фильм понравился, сделан с уважением к павшим страшной смертью героям, – как будто отвечает ему ИринаГорчиха. – Всех неимоверно жаль – и молодых ребят/девчат военнослужащих, и несчастное захваченное население, и главнокомандующих, взявших на себя ответственность за огромную страну. А. Мишина достойно справилась с ролью". "Сильный фильм. Снят очень хорошо. Подвиг Зои передан на экране достоверно", – вторит ей nord. Он и раньше не доверял "проамериканским" источникам, а сейчас тем более: "Больше верю данному кинофильму".

"Я ездила на место в деревню Петрищево Московской области, – делится Олеся Миллионерова. – Там есть замечательный музей в честь неё, где содержится архив ее фото, паспорт, дневник, личные вещи и т.д. На фильм обязательно схожу". А вот у пользователя Мироград, наоборот, именно фильм разбудил интерес к судьбе девушки: "Даже немного странно, что историю Зои Космодемьянской только сейчас перенесли на пленку в формате современного кино. Но теперь все встало на свои места. Фильм вышел интересным, в нем есть немного лирики, но в целом это крепкая драма, отчасти даже жесткий боевик. Пытки – просто жесть, прям "Страсти Христовы". Понятно, почему Космодемьянскую называли святой. В кино "Зоя" смотрелась круто. <…>Думаю побывать в недавно открывшемся музее, посвященном настоящей нашей героине".

"Все-таки интересный получился фильм, – вынужден признать Мастер_Пис (Москва). – У нас вообще принято ругать новое русское кино, и я тоже не исключение, но "Зоя" получилась неожиданно сильной – кто бы мог подумать… Отчасти это личное кино, которое рассказывает историю одного конкретно взятого человека. С другой стороны, это целый срез эпохи, демонстрация подлинного ужаса начала войны и раскрытие секрета того, как нам все-таки получилось выиграть. Кино действительно стоящее и плевать, что на "Оскар" его не кинут скорее всего, потому что оно не соответствует модным ныне темам – зато нашему простому зрителю должно понравиться".

"При том, что фильм описывает историю Зои Космодемьянской, он также не забывает показать нам окружение героини, которое разительно повлияло на ее действия. Любимый человек, мама, младший брат и боевые друзья – все эти персонажи отнюдь не картонные истуканы, а живые, интересные люди, за которыми лично мне было интересно следить. Так что по части сильных, многогранных образов у фильма все в порядке. <…> Я хочу посоветовать фильм "Зоя" к просмотру, ведь это действительно стоящее военное кино, которое можно спокойно посмотреть как парням, так и девушкам. Каждый вынесет для себя из него нечто особенное. Фильм традиционный без новомодных тенденций <…>придумывать подробности, которых нет ни в каких документах, наше непозорное кино" (Сергей_8712).

"Не могу отойти от увиденного... Я не кинокритик, чтобы разбирать по полочкам игру актеров или искать в фильме голливудские лекала... Мне важна тема. Фильм сильный, поразил в самую душу. Нам надо такое кино, особенно для молодого поколения, чтобы помнили...", – пишет Тамара Стучилова . Согласен с ней и Олег Зорин: "Сходил на премьеру. Тяжелый, но очень хороший фильм! Рекомендую. Молодежи пора смотреть про наших героев Великой Отечественной войны". Некоторые из первых зрителей сочли манеру подачи материала несколько клиповой, но Душан думает, что "молодежи (лет до 20) зайдет". А Т-татьяна отмечает, что в зале, где она смотрела картину, половина зрителей были "девушки возраста Зои".

"В этом фильме мне первым делом понравилось то, что он рассказывает не о человеке с картинки, не об образе родом из занудных исторических книг и учебников. "Зоя" повествует о настоящих, живых людях во главе с девушкой, которая своим твердым взглядом и крепкими убеждениями подарила нам надежду и приблизила перелом в войне. <…> Может быть некоторые вещи показаны здесь несколько идеалистично, это не говорит о том, что фильм является какой-то агиткой. Просто тогда было такое время, и люди были совсем другими, нежели сейчас. <…> Как итог скажу, что "Зоя" получилась сильным зрелищем, которое гораздо интересней большинства современных военных фильмов. Даже сейчас настоящие герои не выходят из моды, ведь нам никогда не будет лишним пример настоящей человеческой храбрости", – считает Македонский101.

"Атмосфера первых лет Великой Отечественной войны воссоздана великолепно. Сцены масштабные и страшные. Поэтому фильм "Зоя" дает возможность не только ознакомится с фактами, но и проникнуться всей душой, – захлебывается впечатлениями Kitt1545730. – Это фильм, где не хочется разбирать по полочкам игру актеров, примерять какие-то лекала, поскольку он настолько силен, что поражает в самую душу и не так-то просто отойти от увиденного. В фильме есть известные актеры, а есть новые лица. Но однозначно нужно признать, что их игра на высоте. Мне очень понравилось, что отлично прописана и сыграна не только роль главной героини, но и всех окружающих ее людей, и отрицательные персонажи здорово прописаны и положительные. Я думаю, такие фильмы, как "Зоя", дают нам возможность не только прикоснуться к героическому прошлому нашего народа, но и делают нас сильнее духом".

"Фильм сегодня всей семьей посмотрели. Трогает за душу. На мой взгляд лучший фильм о реальном герое за много лет", – эмоционально подводит итог дискуссии Синька (Москва).