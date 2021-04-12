Кинокомикс "Майор Гром: Чумной Доктор" заработал 200 млн рублей

Кинокомикс "Майор Гром: Чумной Доктор" по итогам второго уикенда освоил еще 64,8 млн руб. Суммарно за 11 дней проката фильм режиссера Олега Трофима заработал уже 204 млн рублей – в кинотеатрах его посмотрели 706,3 тысяч человек. По сравнению с прошлой неделей, "Майор Гром" потерял лишь 37,7%, что является несомненной удачей для российского блокбастера. Обычно во вторые выходные фильмы теряют по 50-60%. Здесь же на руку кинокомиксу сыграла кампания, инициированная поклонниками в Интернете: они призвали зрителей обратить внимание на историю, которая в будущем может обрести статус русского Marvel’а.

Трейлер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Первое место бокс-офиса досталось фильму "Мортал Комбат", основанному на серии популярных компьютерных игр. Фантастический экшен, ориентированный на взрослую аудиторию, дебютировал с результатом 461 млн рублей. Примерно столько же – 436,5 млн рублей – в первый уикенд в марте 2021 года освоил фильм "Годзилла против Конга" студии Warner Bros. (однако он вышел на экраны с прокатным рейтингом "12+" (а у "Мортал Комбата" рейтинг "18+". У экшена "Годзилла против Конга" аудитория была более широкой, а ограничение по возрасту экранизации "Мортал Комбата" сразу отсекло основных посетителей кинотеатров (13-18 лет). Интересно, что, несмотря на существующие ограничения на заполняемость залов (50% от общей вместимости), "Мортал Комбат" показал стартовые результаты на уровне таких релизов докарантинной эпохи, как "Мумия" (461,6 млн рублей), "Звездные войны: Последние джедаи" (463 млн рублей), "Однажды… в Голливуде" (467,7 млн рублей), "Марсианин" (467,8 млн рублей), "Трансформеры: Последний рыцарь" (476,5 млн рублей).

Трейлер фильма "Мортал Комбат"

На третью строчку переместился лидер прошлой недели – фантастический экшен "Годзилла против Конга", четвертый фильм Киновселенной Монстров студии Warner Bros. По итогам прошедших выходных масштабный блокбастер, рассказывающий о противостоянии сразу трех гигантов, смог собрать еще 63,5 млн рублей. При этом суммарные сборы фильма режиссера Адама Вингарда в России уже достигли 825,5 млн рублей. "Годзилла против Конга" стал самым кассовым фильмом Киновселенной Монстров в нашей стране.

Трейлер фильма "Годзилла против Конга"

Четвертое место отечественного бокс-офиса досталось мультфильму "100% волк" производства Австралии и Бельгии. Проект, ориентированный на семейную аудиторию, стартовал с результатом 44 млн рублей, что является лучшим показателем посткарантинного периода для независимой анимации. Не удивительно, что "100% волк" привлек в кинотеатры почти 200 тысяч человек – в прокате у него просто не оказалось "свежих" конкурентов по жанру.

Трейлер мультфильма "100% волк"

Замыкает пятерку лидеров мультфильм "Райя и последний дракон" студии Disney. Вышедшая на экраны в начале марта "Райя", добавила к своей кассе еще 18,5 млн рублей, то есть по итогам шестого уикенда в активе мультфильма уже 827,5 млн рублей. В рейтинге самых кассовых фильмов 2021 года в российском прокате "Райя и последний дракон" в настоящее время находится на четвертом месте.

Трейлер мультфильма "Райя и последний дракон"