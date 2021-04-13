"Здорово и красиво": зрители в восторге от концерта на Байконуре

В честь юбилейного Дня космонавтики на космодроме Байконур состоялось уникальное праздничное шоу. Грандиозный концерт на Площадке №1 (там, где ровно 60 лет назад со старта корабля "Восток-1" начался отсчет космической эры) транслировался в прямом эфире на "Смотрим". Организаторами концерта выступили телеканал "Россия 1" и Русское концертное агентство при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов.

Россияне стали свидетелями беспрецедентного выступления таких знаменитых российских артистов, как Юрий Башмет, Эдуард Артемьев, Алексей Рыбников, Кузьма Бодров, Кирилл Рихтер, Светлана Захарова, Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Хибла Герзмава, Вадим Репин, Сергей Полунин, Полина Агуреева и другие. Концерт проходил на двух сценах, расположенных на расстоянии более 200 метров; съемки шоу велись с десятков телекамер и дронов. Не обошлось и без символических моментов: например, концерт длился 108 минут (ровно столько Юрий Гагарин провел на орбите), а во время празднования проходило прямое включение с борта МКС.

Зрители по достоинству оценили первый в мире концерт на космодроме, да еще и проведенный с таким размахом. "Большая благодарность организаторам этого Мирового Праздника!!! Как здорово и красиво!!!", "Гениально и талантливо", "Отлично! Все очень понравилось!" – пишут в комментариях на YouTube-канале "России 1" и в аккаунтах телеканала.

"Молодцы! Безумно интересно было смотреть! И огромная гордость за нашу страну, за СССР, за Гагарина, Королева, за всех и за все, что они смогли сделать!!!" – отметила в "ВКонтакте" Елена Ишуткина.

"Концерт чудесный, спасибо организаторам и исполнителям", – поблагодарила Галина Колобова.

"Спасибо большое, дорогой телеканал "Россия 1" за такой концерт замечательный, который трогал душу. С праздником вас, с юбилеем первого полета человека в космос!" – написал Олег Березка.

Напомним, ведущими концерта выступили Дарья Златопольская и Андрей Малахов, а художественным руководителем проекта – народный артист СССР Юрий Башмет. Международный экипаж МКС, вышедший на прямую связь с космодромом, присоединился к поздравлениям. "Из космоса не видны границы, разделяющие людей. Здесь, наоборот, очень быстро приходит понимание, что Земля – общий дом для всего человечества, очень красивый и очень хрупкий", – сообщили космонавты.

Вчера, 12 апреля, на "Смотрим" также состоялся восьмичасовой марафон "Смотрим Байконур". Он объединил Москву, Самару – космическую столицу России – и Байконур. Весь день в эфире шли лучшие документальные фильмы и любимые песни о космосе и его покорителях, онлайн-экскурсия по "Музею истории космодрома Байконур", телемост из студии ГТРК "Самара", уникальные кадры и эксклюзивные материалы. В онлайн-студии ведущие Сергей Стиллавин и Рита Митрофанова встретились с героями России – космонавтами Сергеем Волковым, Александром Лазуткиным, Михаилом Корниенко и Андреем Борисенко, а также с учеными, музыкантами и известными блогерами.