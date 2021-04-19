"Чернобыль" в упорной борьбе возглавил российский кинопрокат

Лидером российского бокс-офиса на этот раз стала отечественная драма "Чернобыль", режиссером которой выступил Данила Козловский. Картине удалось обойти голливудский блокбастер "Мортал Комбат", который за семь дней до этого занимал первую строчку. За дебютный уикенд "Чернобыль" в кинотеатрах посмотрели 500 тысяч человек – они принесли фильму 160 млн рублей. Драма демонстрировалась в 1827 кинотеатрах, где состоялись 31211 сеансов.

Средняя посещаемость по итогам уикенда составила 17 человек на сеанс – столько же было у комикса "Майор Гром: Чумной доктор" и мультфильма "Райя и последний дракон".

Трейлер фильма "Чернобыль"

Экранизация видеоигры "Мортал Комбат" потеряла одну позицию по сравнению с прошлой неделей – и теперь располагается на второй строчке российского бокс-офиса. Вторые выходные принесли фильму режиссера Саймона Маккуойда еще 146,1 млн рублей. Суммарно по итогам 11 дней проката в активе нового "Мортал Комбата" 731,7 млн рублей. Могло быть и больше, но аудиторию у этого голливудского блокбастера оттянул "Чернобыль" (интерес к фильмам-катастрофам в нашей стране всегда высок; также стоит учесть, что речь идет о происшествии, оставившем отпечаток на нескольких поколениях). До прошедшего уикенда на протяжении трех недель позиция лидера доставалась исключительно голливудским блокбастерам. "Мортал Комбат" – фильм, ориентированный, прежде всего, на поклонников серии видеоигр, что заранее предрешило его судьбу. Выше головы прыгнуть он не сумеет, однако в настоящее время экранизация занимает 7 место в рейтинге самых кассовых релизов 2021 года в России.

Трейлер фильма "Мортал Комбат"

Фэнтези-фильм "Властелин колец: Братство кольца" – первая часть трилогии Питера Джексона – вышел в повторный прокат и в нашей стране (до этого все три ремастированных фильма с успехом показали в США). "Братство кольца" еще на этапе предварительных продаж продемонстрировало отличные результаты – 20,1 млн рублей. Суммарно перевыпуск первой части трилогии получил за первые выходные 47,8 млн рублей. По мнению аналитиков киносайта "Фильм Про", собрать фильм мог еще больше, однако лимитированное количество сеансов не позволило ему этого сделать. Первый "Властелин колец" показывали в 565 кинотеатрах – состоялись 4296 сеансов, что обеспечило ему лидерство в рейтинге наработки на показ: в среднем в кинозалах находились 32 человека. Столь высокий ажиотаж можно объяснить именно тем, что в масштабах страны количество удобных сеансов оказалось несоизмеримо мало – люди старались заранее приобрести билеты, чтобы закрепить за собой удобные места в кинозалах.

Галина Шабунина, зритель:

"Раз в год мы смотрим всю трилогию на большом телевизоре дома и, когда узнали, что ее снова будут крутить в кинотеатрах – сразу понеслись покупать билеты. Первый раз я смотрела первую часть еще подростком на кассете дома, поэтому выбор пал на IMAX. Я ни разу не была в таком зале, а, зная, какие масштабные сцены во "Властелине колец", захотелось прочувствовать их на огромном экране. Столкнулись с небольшой проблемой поиска поздних сеансов: все ближайшие кинотеатры показывали примерно до 19:00, потому пришлось ехать на другой конец Москвы. Выбрали ночной сеанс – зал в связи с этим был заполнен примерно наполовину".

Трейлер перевыпуска трилогии "Властелин колец"

Кинокомикс "Майор Гром: Чумной доктор" расположился на четвертой строчке российского бокс-офиса. По итогам третьего уикенда фильм режиссера Олега Трофима освоил еще 32,8 млн рублей. Суммарно за 18 дней проката первый отечественный кинокомикс заработал уже чуть больше 256 млн рублей. По состоянию на 19 апреля, "Чумного доктора" посмотрели 911 тысяч человек. С большой долей вероятности, рубеж в 1 млн проданных билетов будет взят уже в ближайшие 7 дней.

Трейлер фильма "Майор Гром: Чумной доктор"

Замыкает пятерку лидеров мультфильм "100% волк" – по сравнению с прошлой неделей, он потерял лишь одну позицию. Прошедшие выходные принесли анимационной ленте еще 24,1 млн рублей, что позволило довести суммарные сборы до 75,1 млн рублей. Учитывая, что мультфильмов сейчас выходит не так много, у "100% волка" есть все шансы на более продолжительный прокат.

Трейлер мультфильма "100% волк"