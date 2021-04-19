19 апреля 2021 12:15

Премьера вокального шоу "Я вижу твой голос" – скоро на телеканале "Россия 1"

Российскую адаптацию всемирно известного музыкального проекта "I can see your voice" ("Я вижу твой голос") уже совсем скоро увидят зрители телеканала "Россия 1". Это музыкальный квест, в котором участники проводят увлекательное расследование, угадывая настоящих певцов и вычисляя подражателей.

Ведущим шоу станет Владимир Маркони. В каждом выпуске проекта "Я вижу твой голос" участник пытается распознать, кто из шести игроков на сцене действительно умеет петь, а кто только мастерски притворяется, используя на максимуме свой актерский талант и надеясь сорвать большой куш в один миллион рублей. Разоблачить лжевокалистов участнику помогут звезды шоу-бизнеса.

Премьера шоу "I can see your voice" состоялась в Южной Корее в 2015 году, и оно не теряет популярности у корейских зрителей на протяжении уже восьми сезонов. Музыкальный проект получил номинацию на международную премию Emmy, а сам формат был продан в 21 страну мира, включая США, Великобританию, Германию, Китай, Бельгию и многие другие.

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