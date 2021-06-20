Путин соболезнует родным и близким Лысенко

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким известного российского тележурналиста, генерального директора Общественного телевидения России (ОТР) Анатолия Лысенко.

Анатолий Лысенко – советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер. На телевидении оказался случайно, познакомившись со съемочным процессом во время создания телесюжета о заводе, где тогда трудился Лысенко. Телевизионная карьера началась в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Создатель нескольких циклов телепрограмм и автор многочисленных сценариев, в 1990 году Лысенко стал генеральным директором Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией (ВГТРК). Последние годы руководил Общественным телевидением России.

Лысенко скончался 20 июня в Москве в возрасте 84 лет. Причина смерти не называется, известно лишь, что тележурналист скончался после продолжительной болезни.

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев​​​ также выразил свои соболезнования близким Лысенко и назвал его "близким другом и соратником, ярким профессионалом", Сагалаева цитирует РИА Новости.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, выразив соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Лысенко, назвал его "гигантом российской тележурналистики".