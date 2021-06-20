Мэтр тележурналистики: Лысенко стоял у истоков ВГТРК

Председатель правительства России Михаил Мишустин выразил свои соболезнования родным и близким скончавшегося тележурналиста Анатолия Лысенко, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Мишустин назвал Лысенко "мэтром тележурналистики, ярким и талантливым режиссером, выдающимся деятелем отечественных СМИ" и добавил, что тележурналист был человеком редкой интеллигентности и эрудиции.

Лысенко скончался 20 июня в Москве на 85 году жизни. С телевидением он познакомился во время съемки телесюжета о заводе, где трудился молодой Лысенко после окончания Московского института инженеров железнодорожного транспорта. Написав несколько сценариев на производственную тему, Лысенко "заболел" телевидением и сменил профессию. Он внес огромный вклад в создание отечественного медиапространства, стоял у истоков телекомпании ВГТРК и Общественного телевидения России (ОТР).

К словам сочувствия по случаю кончины Лысенко присоединился зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Анатолия Григорьевича отличал творческий подход к делу", — говорится в телеграмме Медведева, распространенной секретариатом Совбеза. В ней отмечается умение Лысенко объединять вокруг себя единомышленников, воплощать в жизнь яркие, нестандартные проекты, вести со зрителем прямой, доверительный диалог. Роль Лысенко в становлении и развитии Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, формировании принципиально новых методов работы телевидения Медведев считает неоценимой.

Предатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным, близким и коллегам Анатолия Лысенко. На сайте нижней палаты парламента приводятся его слова. Володин напомнил, что Лысенко возглавлял ВГТРК в самые сложные, переломные для страны годы и посвятил отечественному телевидению более 50 лет своей жизни.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запомнила Лысенко как талантливого человека и одаренного журналиста, создавшего телеканал, который "завоевал сердца миллионов зрителей", написала она на своей странице в Инстаграм.

Ранее свои соболезнования по случаю кончины Лысенко выразили президент Владимир Путин, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев​​​ и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.