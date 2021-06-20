Лысенко был человеком невероятной мудрости и душевной щедрости

Печальная новость. На 85-м году скончался Анатолий Григорьевич Лысенко – один основателей Всероссийской телерадиокомпании, создатель легендарной молодежной редакции в Останкино и до последнего времени – гендиректор Общественного телевидения России, человек, которого очень многие из ныне действующих руководителей отечественного телевидения и звезд журналистики называют своим учителем.

Глубокие соболезнования родным и близким выразил президент России Владимир Путин. Для всего телевизионного сообщества страны уход Анатолия Григорьевича – огромная утрата.

"Взрывной" – это, пожалуй, самое верное слово о нем. Родился в Виннице. Тогда еще Украинской ССР. Сын железнодорожника Григория Лысенко стал эрудитом, писателем, режиссером, тележурналистом, одним из создателей современного российского телевидения Анатолием Григорьевичем Лысенко.

От честного телевидения он никогда не отказывался. Старшее поколение помнит смелую критику в передаче "Комсомольский прожектор" – первые в Советском Союзе репортажи о плохом качестве строительства, дорог. Уже в 1968-м Лысенко пригласили работать в Главную редакцию программ для молодежи Центрального телевидения. Сразу на должность старшего редактора. Дальше – история не просто отрасли, всей страны.

"Горечь этой потери, я уверен, разделят не только те, чья судьба связана с телевидением, но и те, кто наблюдал за тем, как менялось телевидение отечественное, оставаясь еще советским, как превращалось потом в новое телевидение, на себя прежнее не похожее, как приобретало такую верную человеческую интонацию. Вот именно этим занимался Анатолий Григорьевич Лысенко – такой большой, спокойный, ироничный человек, совсем не похожий на босса. Для многих, работающих сегодня на телевидении, он был отцом", – отметил телеведущий Владислав Флярковский.

Сотрудники, годившиеся ему в дети, и правда называли его "папа". С уважением, переходящим в пиетет. А стиль общения – всегда неформальный. Лысенко стал автором новой эпохи. Смелый подход к тому, что можно, а что нельзя показывать. "Новый человек из ящика", незашоренный, с тонким вкусом, чутьем, как сейчас говорят, "в тренде". Таким оставался до конца.

"Смотреть телевизор нужно учиться так же, как мы учимся планировать, скажем, свой выходной день. Вот к этому все время призывал Анатолий Григорьевич, потому что я несколько раз слышал, как он повторял: что ты смотришь, что ты слушаешь в эфире, формирует тебя как личность", – сказал тележурналист Александр Гурнов.

Это стоило ему и отлучения от эфира, и тяжелой критики на летучках всех уровней перед очередным выходом в эфир бунтарской перестроечной программы "Взгляд", транслировавшей в прямом эфире страны дух эпохи.

"Тележурналистом я все-таки стал не случайно", — скажет Лысенко однажды. И продолжит: "Телевидение — всегда настоящая жизнь". О том, как в стране рождалось альтернативное российское телевидение, он любил рассказывать. Многие тогда считали идею авантюрой.

Его авторский стиль в телевидении – смелые идеи, пламенные стендапы плюс новый подход. Все тогда в лихие 90-е рождалось с колес, а за душу зацепило навсегда. Так было и со Всероссийской телерадиокомпанией. Тогда "Вести" стали настоящим взрывом в национальном эфире.

Лиха тройка неслась в прямом смысле по бездорожью. "Вести" только-только вышли в эфир в мае 1991-го, а в августе – ГКЧП, путч, оборона Белого дома. А в 1993-м -обстрел Белого дома. Судьба репортеров "Вестей" – все это освещать.

"Я не помню ситуации критической ни в 1991-м, ни в 1993-м, когда его нужно было искать. Напротив, он всегда был в первых рядах, он всегда имел определенную позицию, которую он демонстрировал и защищал", – вспоминает журналист, телеведущий Николай Сванидзе.

Если вся жизнь – одно сплошное телевидение, а первый живой эфир состоялся, когда еще и пленки-то не было, то даже цифрами не расскажешь, сколько Анатолий Лысенко придумал, снял, поставил на ноги и вывел в эфир программ и телезвезд. Большинство удач российского телевидения – его заслуга.

Он дискутировал о будущем телевидения с американским магнатом Тедом Тернером. Ездил к принцу Монако договариваться о показе автогонок "Формулы-1". А ведь "голубой экран" всего на 6 лет его старше. Они увлеклись друг другом еще в школе, когда отец купил первый на весь подъезд телевизор, а брат из коробок, линз и батареек пытался сконструировать передатчик. Эта магия телевидения не отпускала его всю жизнь.

"Человек, без которого представить современное российское телевидение просто невозможно. Он был самым мудрым человеком на телевидении. Если на протяжении всех этих лет кому-то из нас, кто уже давно работает и возглавляет разные телевизионные каналы, был нужен точный совет, мы всегда звонили Анатолию Григорьевичу и получали единственно верную рекомендацию. Нам будет так его не хватать", – признался гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.

Его воспитанники – целая плеяда талантливых журналистов, которые представляют лицо наших телеканалов, руководят ими. ВГТРК, начинавшееся с двух кабинетов на "Яме" (5-й улице Ямского Поля) – теперь один из крупнейших в Европе телерадиохолдингов.

"К нему можно было всегда прийти, в любой самый тяжелый, неприятный какой-то момент, который возникает у каждого из нас. И он выслушивал, помогал, наставлял. Это человек невероятной мудрости, душевной щедрости и невероятного профессионализма. Он эту компанию (ВГТРК) создал вместе с Олегом Максимовичем Попцовым. Он вместе с первой группой единомышленников вошел в здание тогда на 5-й улице Ямского Поля. И (по справедливости) эта улица должна носить имя Анатолия Григорьевича Лысенко. Потому что журналисты, которые приходят каждый день на работу, должны помнить, чьими трудами, усилиями, душой, заботой все это создавалось. И поэтому когда пройдет немного времени, мы обязательно обратимся к мэру Москвы с такой просьбой. Я надеюсь, что он нас услышит", – сказал гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.

Александр Григорьевич всегда чувствовал, как новости меняют этот мир, и любил повторять, что главное в телевидении – это зрители. Он воспитал не одно поколение и прекрасную дочь, которой гордится вся страна: Марьяна Лысенко – главный врач московской клиники №52 – на передовой борьбы с ковидом.

Сегодня прощаемся не с легендой – прощаемся с "папой".