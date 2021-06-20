Киселев отреагировал на смерть Лысенко

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает Анатолия Лысенко легендой телевизионной журналистики, профессионалом с "непререкаемым авторитетом и безукоризненным вкусом".

Генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко ушел из жизни в воскресенье на 85-м году жизни​​​.

Как рассказал Киселев РИА Новости, Лысенко был одним из создателей ВГТРК и новых медиа в эпоху без глобальной Сети. Лысенко заложил новые принципы работы телевидения, отметил Киселев.

Киселев вспомнил, как Лысенко работал над телевизионной сеткой будущего канала "Россия". Он разложил большой рулон бумаги на полу, чтобы было удобнее (у Лысенко были проблем со зрением).

"И это был как будто символ коленопреклонения перед телевидением", – сказал Киселев.

В свою очередь, бывший глава Роспечати Михаил Сеславинский назвал Анатолия Лысенко одним из отцов-основателей современного телевидения.

По словам Сеславинского, Лысенко стремился сделать телевидение независимым и качественным. Сеславинский отметил, что уход Лысенко из жизни – его большая личная потеря.

"Мы все ему признательны за нежную дружбу, за мудрое наставничество, за великий интеллект и любовь к книге. С ним можно было говорить бесконечно долго на любые темы мироздания", – заявил Сеславинский.