Пришли не только к Линдеманну. Рейбанду грозит депортация из России

В отношении продюсера Тилля Линдеманна Анара Рейбанда заведено административное дело за нарушение миграционного режима, он может быть депортирован из страны. "Интерфакс", не называя источник, пишет о том, что Рейбанд при пересечении границы заявил цель визита в Россию – туризм. Хотя фактически занимался организацией концертной деятельности.

Сейчас материалы направлены в городской суд Конаково.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур в штатском пришли в гостиничный номер к лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну. Уточняется, что лидер группы приехал в Тверскую область для участия в музыкальном фестивале. По данным СМИ, Линдеманну сделали предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер. Официальных подтверждений этой пока информации нет.

Тем временем стало известно, что пришли не только к Линдеманну: полиция наведалась и в холдинг Максима Ларина "Афанасий", который организует концерт, где должен выступить знаменитый немецкий металлист. Мероприятие запланировано на 29 августа в Твери, отмечает ТАСС.