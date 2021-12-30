Заливная рыба, галантная утка и сливочное пиво: новогодние кинояства

Наши новогодние традиции разделяет и телевидение. Более того, очень часто телемир является продолжением нашего праздничного стола. И оказываемся мы вместе с нашими любимыми киногероями перед одними и теми же любимыми блюдами. Так будет и на этот раз, если с вами телеканал "Россия 1" и медиаплатформа "Смотрим".

Сила традиций: заливная рыба

"Ирония судьбы, или С легким паром" – этот новогодний фильм мы знаем практически наизусть. Сочувствуя переживаниям героев, российский зритель не оставлял своим вниманием праздничные блюда любимого фильма. А известная всем фраза Ипполита в исполнении Юрия Яковлева стала афоризмом:

"Какая гадость! Какая гадость эта ваша заливная рыба!"

Для приготовления этого блюда вам понадобится филе лососевых рыб, рыбный бульон, петрушка, лимон, соль и желатин. Если перестараетесь с последним ингредиентом, как Надя Шевелева, то как раз и получите аутентичное киноблюдо, которое можно сопроводить тем самым справедливым комментарием.

А если все пойдет по рецепту, ваши гости насладятся прекрасным новогодним угощением. Кроме того, врачи-диетологи отмечают, что заливное помогает организму быстрее справляться с выпитым алкоголем.

Добрая примета: салат оливье

Конечно же, ваш новогодний стол не будет признан образцовым, если на нем не появится славного салата оливье. В новогодних фильмах он занимает самое почетное место. Вы сможете полюбоваться им в "Карнавальной ночи", "Служебном романе", в "Чародеях" и в многочисленных "Ёлках". Оливье с языком (говяжьим, а не соловьиными как встарь), оливье с колбасой, оливье с огурцами и тертым яблоком – тут каждая хозяйка имеет право на свой шедевр. Есть даже добрая примета: если вы проснулись в салате оливье, год пройдет спокойно и традиционно.

Правда, товарищ Огурцов, застрявший в лифте в комедии "Карнавальная ночь", получил от своей заботливой секретарши Тоси совсем не новогоднее блюдо – сосиски с макаронами. Но только потому, что их легко было бы просовывать через сетку лифта, Тося проявила недюжинную смекалку. Но столь обыденное, непраздничное блюдо было с негодованием отвергнуто рассерженным Огурцовым.

Украшение стола: галантная утка с яблоками

Прекрасное новогоднее или рождественское блюдо предложил своим друзьям незабвенный барон Мюнхгаузен в исполнении Олега Янковского из еще одного советского киношедевра – "Тот самый Мюнхгаузен". Вкусное и красивое, оно по праву станет украшением стола. Помните? Конечно, это утка с яблоками.

Кроме самой утки, вам понадобятся яблоки, масло, клюквенный или брусничный соус, сахар, соль, апельсин, веточки тимьяна. Рецепт приготовления доподлинно неизвестен, поскольку подстреленная бароном через дымоход утка, в момент падения любезно успела нашпиговаться яблоками и зажариться самостоятельно.

Волшебство на столе: сливочное пиво из Хогсмита

Хотя колдовать вне стен Хогвартса запрещено, вы можете сопровождать ставший традиционным просмотр фильмов о Гарри Поттере дегустацией сливочного пива – такого, какое подают в деревушке Хогсмит. На Верхней улице Хогсмида находится кондитерская "Сладкое королевство", где юные волшебники и их учителя любят согреться кружечкой чудесного напитка. Для этого волшебства вам понадобятся сливки, немного сладкой газировки, ириски, мороженое пломбир, шоколад или имбирь, мускатный орех и ваниль.

На вкус, как говорится, товарищей нет. Но новогодние традиции соблюдаются четко. Даже на борту Международной космической станции. Космонавты на МКС приготовили для своего новогоднего стола селедку под шубой.

Традиционный рецепт претерпел космические изменения: вместо вареных яиц космонавты использовали омлет, а часть "шубы" сделали из свекольно-лукового салата "Мичуринский". Так что вместо селедки под шубой получилась, скорее, селедка в скафандре.

Счастливого Нового года и вкусных праздников!