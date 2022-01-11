Врачи уточнили уровень сатурации и тяжесть состояния Прошутинской

Телеведущая Кира Прошутинская госпитализирована в одну из столичных больниц. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время за состоянием Прошутинской наблюдают специалисты городской клинической больницы №52. 76-летняя журналистка жаловалась на сильный кашель. Сатурация на атмосферном воздухе у нее составляет 96-97. Температура — 36,4, сообщает РИА Новости.

Помощница телеведущей ранее рассказала, что Прошутинская чувствует себя хорошо.

Накануне также появилась информация о госпитализации Елены Прокловой и Леонида Куравлева.