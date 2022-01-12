"Он отчаянно любил жизнь": Мария Ситтель о Михаиле Зеленском

Мария Ситтель высказалась о своем коллеге Михаиле Зеленском, которого знала много лет. Она рассказала, каким ярким и глубоким человеком был журналист и телеведущий. По словам Ситтель, уход Зеленского – это большая утрата для его коллег и друзей.

"В 2001 году, когда я пришла на этот канал, он уже был здесь, и как-то так сложились обстоятельства, мы сдружились сразу, фактически с первых дней нашего знакомства", – вспоминает телеведущая. Они помогали друг другу в работе и вели долгие дружеские споры, вместе отмечали праздники, участвовали в различных телепроектах. Когда они только познакомились, Зеленский сам занес свой номер в телефонную книжку Ситтель и написал: "Зеля".

"И с тех пор Зелей он так и остался. Он очень глубокий, мудрый, спокойный и чувственный. И в то же время эмоционально надрывный, такой яркий, солнечный! Как он здоровался со зрителем, как он здоровался с коллегами, как он раскланивался! Такое впечатление было, что так уже вообще даже никто не умеет, как это делал он!" – сказала Мария Ситтель.

Она добавила, что Михаил Зеленский упорно сопротивлялся превратностям судьбы, сложностям, болезням – всему тому, что с ним случалось. Телеведущая назвала его воином и человеком чести.

"Он отчаянно любил жизнь! Вот об этом всегда говорила и свидетельствовала его улыбка. Он любил жизнь так, как, мне кажется, никто другой из нас не может этого делать. Но по-своему! Конечно, и жил наотмашь, он жил, может быть, с каким-то опережением, немножко с надрывом", – сообщила телеведущая. Она добавила, что Зеленский учил других относиться к жизни так же солнечно и ярко, как это делал он сам.

"Пусть земля будет ему пухом. Светлая память нашему дорогому и любимому Зеле. Мы тебя очень-очень любим!" – заключила Мария Ситтель.

Михаил Зеленский скоропостижно скончался в возрасте 46 лет. Когда он вместе со своей женой находился на отдыхе в Доминикане, ему стало плохо. Зеленского доставили в местную клинику, но врачам не удалось его спасти.

Михаил Зеленский долгое время работал на канале "Россия 1". В 1999 году он начал вести дневные выпуски программы "Вести", в 2001-м стал ведущим программы "Вести-Москва", а с 2006 года – ведущим телеканала "Россия 24". С 2011-го по 2013-й Зеленский вел популярное ток-шоу "Прямой эфир". Последние несколько лет он работал на канале "Культура". Михаил Зеленский вел программы "Билет в Большой" и "Новости культуры", а также был обозревателем телеканала.