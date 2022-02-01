В Москве попрощались с Леонидом Куравлевым

В Центральной клинической больнице Москвы завершилась церемония прощания с актером Леонидом Куравлевым. На ней присутствовали родные, коллеги и поклонники.

"В будущем мы будем с тобой общаться, прежде всего, через твои роли, и, конечно же, через детские светлые воспоминания", – сказал во время прощания сын актера Василий.

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, 5 января 2022 года актеру поставили диагноз "вирусная пневмония" и отправили в больницу в Коммунарке. 30 января стало известно, что Куравлев скончался. Выдающемуся актеру было 85 лет.