Отсрочка от армии в 2026 году: кому положена и как получить

С 2026 года призыв в армию в России стал круглогодичным. Ему подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, но не все — некоторым гражданам положено освобождение от военной службы. ИС “Вести” объясняет, по каким основаниям можно получить отсрочку, на какой срок и какие документы подготовить для призывной комиссии.

Что такое отсрочка от армии и чем она отличается от освобождения от службы

Отсрочка — это временное освобождение от призыва в армию. Ее механизм прописан в статье 24 закона № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”. Предоставляется отсрочка в нескольких случаях:

на время учебы в вузе или колледже;

по состоянию здоровья;

в связи с семейными обстоятельствами;

по работе;

на время участия в выборах или при наличии депутатского статуса;

в связи с научной деятельностью;

беженцам и вынужденным переселенцам.

После того, как основание исчезает (например, юноша окончил вуз и получил диплом), гражданин может быть отправлен на службу в армию.

Освобождение, в отличие от отсрочки, действует не временно, а постоянно. Молодой человек получает военный билет с категорией “В”, то есть ограниченное годен, или “Д” — не годен, после чего зачисляется в запас.

Кого могут призвать на срочную службу

На срочную военную службу призываются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, которые не пребывают в запасе. Призывник должен иметь российское гражданство, состоять на воинском учете и иметь категорию годности “А” (годен) или “Б” (годен с незначительными ограничениями).

Важно. С 1 января 2026 года призыв в армию стал круглогодичным. Теперь медицинские освидетельствования, профессиональные психологические отборы и призывные комиссии проводятся в течение всего года. При этом отправка новобранцев в армию проходит по-прежнему дважды в год: весной — с 1 апреля по 15 июля, осенью — с 1 октября по 31 декабря.

. Фото: Минобороны РФ

Кто не подлежит призыву

Важно различать несколько категорий: есть люди, которым предоставляется временная отсрочка, есть те, кто освобождается от призыва, а есть граждане, которые не подлежат призыву. Так, например, от призыва в армию освобождаются:

россияне, у которых выявлены проблемы со здоровьем (заболевания, препятствующие прохождению службы, перечислены в “Расписании болезней”);

молодые люди, которые прошли или проходят альтернативную гражданскую службу;

люди, прошедшие службу в армии другого государства, если это предусмотрено международными договорами;

мужчины, которые уже прошли или проходят военную службу.

Кроме того, право на освобождение от призыва имеют граждане, которые имеют ученую степень или потеряли отца или родного брата, который погиб во время службы по призыву либо после нее в связи с заболеванием, полученным в армии.

Не подлежат призыву лица, отбывающие наказание в виде обязательных или исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы. Также к ним относятся мужчины, которые имеют неснятую или непогашенную судимость и в отношении которых ведется дознание или предварительное следствие.

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Отсрочка от армии по учебе

Школа и период после 11 класса

Школьники, которым уже исполнилось 18 лет, имеют право на отсрочку до окончания 11 класса или до сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Так юноши могут доучиться и получить аттестат, не опасаясь повестки. Для этого нужно соблюдать одно условие — учиться на очном формате в образовательном учреждении с госаккредитацией. То есть школа должна числиться в реестре Рособрнадзора.

После получения аттестата о среднем общем образовании школьная отсрочка прекращает действовать, но появляется дополнительная — до 1 октября того же года. До этого дня выпускники, которые успешно прошли государственную итоговую аттестацию, не подлежат призыву, что дает возможность поступить после 11 класса в колледж или вуз.

Колледж и техникум

Не только школьникам, но и студентам колледжей и техникума, которые получают среднее профессиональное образование (СПО), положена отсрочка от армии. Она действует весь период обучения, но распространяется только на тех, кто учится очно по аккредитованной программе.

Если студент отчисляется, отсрочка может быть прекращена досрочно. Однако право на нее сохраняется в случае перевода из одного колледжа в другой. При этом обе образовательные программы (на которой человек обучается и на какую переводится) должны иметь госаккредитацию, а общий срок обучения не должен увеличиваться более чем на один год.

Вуз: бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура

Студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры имеют право на отсрочку от призыва на время обучения. Во всех случаях должны быть соблюдены несколько условий:

Образовательная программа имеет госаккредитацию. Форма обучения — очная. Есть справка из образовательной организации, которая подтверждает факт учебы (понадобится для военкомата). Соблюдены требования к предыдущему образованию и ранее использованным учебным отсрочкам. Если до поступления в вуз человек обучался в колледже и уже воспользовался в тот период правом на отсрочку, повторное освобождение от призыва не предусмотрено.

Исключение действует для некоторых курсантов вузов МЧС: студенты, поступившие в вуз МЧС на очное обучение непосредственно после получения профильного СПО, могут также получить отсрочку.

Бакалавр имеет право на отсрочку, если учится очно по аккредитованной программе и не имеет диплома бакалавра, специалиста или магистра. Она действует в течение нормативного срока обучения, то есть, как правило, четыре года.

Для специалитета требования практически такие же: молодой человек должен учиться очно по аккредитованной программе и не иметь диплома бакалавра, специалиста или магистра. Отсрочка предоставляется на нормативный срок программы — обычно это пять–шесть лет в зависимости от специальности.

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После бакалавриата сохраняется право на отсрочку и в магистратуре, если студент соответствует нескольким критериям:

у него нет диплома специалиста или магистра;

учится по программе с госаккредитацией;

поступил в магистратуру в том же году, в котором получил диплом бакалавра.

Если после школы поступить в вуз на бакалавриат, а в год получения диплома сразу на магистратуру, то отсрочка будет предоставляться на каждом этапе получения образования

Отдельное право на отсрочку предусмотрено для аспирантов, обучающихся очно по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров. Она действует в течение нормативного срока обучения и может сохраняться на время защиты диссертации — но не более одного года после окончания программы.

На любом этапе обучения в вузе право на отсрочку сохраняется за студентами, которые уходили в академический отпуск, восстановились в том же учреждении после отчисления по собственной инициативе, переводились с одной программы с госаккредитацией на другую — тоже с аккредитацией — внутри вуза или между двумя учебными заведениями. Если гражданин решает получить второе высшее образование, учебная отсрочка не предоставляется.

Когда можно потерять учебную отсрочку

Есть несколько случаев, когда обучающийся в колледже или вузе может лишиться права на учебную отсрочку.

Молодой человек был отчислен из колледжа, техникума или вуза за неуспеваемость, нарушение правил или по собственному желанию. Юноша окончил колледж и получил СПО. В таком случае, если он решит продолжить обучение в вузе, освобождения от армии уже не будет. Он окончил бакалавриат, но взял “отпуск” на один или два года перед поступлением в магистратуру. Отсрочка сохраняется только в том случае, если поступить на магистратуру в год получения диплома бакалавра.

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Отсрочка от армии по здоровью

Категория “Г”: по каким болезням предоставляется временная отсрочка

Отсрочка от призыва предоставляется тем, кого по результатам медосвидетельствования признали временно не годными к службе. Этому соответствует категория годности “Г”. С ней гражданин освобождается от службы на срок от шести до 12 месяцев.

Решение о годности выносится на основании “Расписания болезней” — документа, содержащего заболевания, травмы и соответствующие им группы здоровья. Категория “Г” устанавливается, когда заболевание или последствие травмы носит временный характер и предполагается, что здоровье военнообязанного улучшится.

Среди причин, по которым человека могут признать временно не годным:

состояния после травм и операций;

новообразования;

болезни ЖКТ;

плохое зрение или слух;

экзема и болезни кожи;

болезни органов дыхания, сердца, сосудов, крови, костей и суставов;

некоторые психические расстройства;

врожденные пороки;

эндокринные заболевания;

патологии органов мочеполовой системы;

патологии нервной системы;

паразитарные болезни и инфекции.

При этом не любое заболевание автоматически дает право на освобождение от армии: врачи сопоставляют диагноз, его тяжесть, степень нарушения функций организма и результаты обследований с требованиями “Расписания болезней”. Если имеющихся данных недостаточно, молодой человек может быть направлен на дополнительное обследование.

После окончания срока отсрочки здоровье военнообязанного оценивается снова. В зависимости от результатов он может быть признан годным к службе либо ему может быть присвоена другая категория годности.

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Как подтвердить диагноз в военкомате

Собрать все документы: заключения врачей, результаты анализов и обследований, выписки из больниц и амбулаторной карты. Принести пакет документов в военкомат на медосвидетельствование. Пройти осмотр врача. При необходимости получить направление на дополнительное обследование и пройти его. Забрать медицинское заключение, в котором указан диагноз и его степень. Вернуться в военный комиссариат с заключением и попросить приобщить к личному делу. Повторно пройти медосвидетельствование и получить решение призывной комиссии о категории, которая соответствует заболеванию.

Если гражданин не согласен с заключением о годности, по закону он может требовать дополнительного освидетельствования. Если исправить ситуацию не удалось, решение призывной комиссии можно обжаловать: подать жалобу в призывную комиссию субъекта РФ или обратиться в суд с административным исковым заявлением.

Отсрочка от армии по семейным обстоятельствам

Наличие детей и беременность жены

Гражданин призывного возраста имеет право на временное освобождение от службы, если у него есть:

ребенок, который воспитывается без матери — мужчина освобождается от службы, пока сыну или дочери не исполнится 18 лет;

двое и более детей — отсрочка предоставляется на срок, пока младшему из них не исполнится 18 лет;

ребенок-инвалид младше трех лет — право сохраняется до тех пор, пока ему не исполнится три года;

один ребенок и беременная жена на сроке от 22 недель — отсрочка действует до родов, а после них появляется новая, по двоим детям.

Уход за близким родственником

Получить отсрочку от призыва по уходу за родственником можно при соблюдении четырех условий:

В уходе нуждается близкий человек: жена, отец, мать, родной брат или сестра, дедушка, бабушка или усыновитель. Родственник действительно нуждается в постоянном уходе, что подтверждено заключением медико-социальной экспертизы. Тяжелая болезнь или инвалидность близкого человека сами по себе не предоставляют права на отсрочку: необходимо заключение. Нет других трудоспособных людей кроме призывника, кто мог бы обеспечить уход за родственником. Близкий человек не находится на полном гособеспечении.

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Опека над братом или сестрой

Если призывник — единственный опекун родного несовершеннолетнего брата или сестры, он имеет право на отсрочку от службы. Главные условия:

гражданин должен быть официально оформлен как опекун или попечитель через органы опеки;

младшему брату (сестре) должно быть меньше 18 лет, и он должен быть родным, не двоюродным;

отсутствуют трудоспособные родители или другие совершеннолетние близкие люди, кто обязан по закону содержать ребенка.

Содержать несовершеннолетних детей обязаны в первую очередь родители. Если они есть и выполняют свои обязанности, то наличие оформленной на старшего ребенка опеки над младшими еще не означает, что выполняется условие об отсутствии других обязанных лиц. Военкомат проверяет юридический статус родителей и других членов семьи в каждой конкретной ситуации.

Отсрочка от армии по работе, службе и особым основаниям

Служба в государственных структурах

Гражданская госслужба сама по себе не дает отсрочку — она полагается только сотрудникам определенных структур, перечисленных в статье 24 № 53-ФЗ.

Отсрочку от призыва на все время службы могут получить сотрудники:

прокуратуры;

МВД;

Следственного комитета;

Государственной противопожарной службы;

таможенных органов;

ФССП;

ФСИН;

Росгвардии.

Как правило, отсрочка предоставляется гражданину, который поступил на службу после окончания образовательной организации высшего образования соответствующего органа или учреждения, имеет высшее образование и специальное звание. Например, правом может воспользоваться военнообязанный, который окончил профильный вуз ФСИН, после выпуска сразу поступил на службу в уголовно-исполнительную систему и получил спецзвание.

Специальное звание — это служебное звание сотрудника силового или правоохранительного органа, например лейтенант полиции или майор юстиции. Его присваивают сотрудникам, занимающим предусмотренные законом должности. Обычная работа в государственном ведомстве без спецзвания сама по себе права на отсрочку не дает

Особые правила действуют для сотрудников органов внутренних дел. В июне 2026 года начал действовать закон об отсрочке для выпускников образовательных организаций МВД на все время дальнейшей службы в органах. Кроме того, теперь отсрочка предоставляется при наличии специального звания и сотрудникам МВД, которые одновременно со службой учатся очно-заочно в образовательных учреждениях органов внутренних дел.

Отдельное основание для отсрочки на все время службы предусмотрено для сотрудников Росгвардии, которые начали служить сразу после окончания профильного вуза, имеют высшее образование и спецзвание.

Отсрочка по службе действует, пока человек продолжает соответствующую службу. Если он увольняется из органа или учреждения, основание для отсрочки прекращается

Также стоит упомянуть и сотрудников оборонно-промышленных комплексов (ОПК). Работники имеют право на бронь в период мобилизации, однако не получают отсрочку от призыва.

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Работа в аккредитованной IT-компании

С 2022 года сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 30 лет могут получить отсрочку от военной службы на период работы, если соответствуют условиям:

устройство по трудовому договору и нормальная продолжительность рабочего дня;

высшее образование по специальности из перечня;

продолжительность работы в IT-компании — не менее 11 месяцев (или меньше, если сотрудник устроился сразу после вуза).

Сведения о работниках передает в Минцифры сама IT-компания в установленные сроки, но сотрудник также может самостоятельно направить данные о себе работодателю. Инструкция, как получить отсрочку от армии IT-специалисту:

Заполнить и подать заявление на “Госуслугах”, приложив диплом о высшем образовании и приписное свидетельство. Это заявление будет отправлено работодателю, который в свою очередь соберет список всех сотрудников и отправит его в Минцифры. Затем ведомство передаст список в Минобороны. Решение об отсрочке примет призывная комиссия. Посетить военкомат в дату и время, указанные в повестке. С собой нужно взять паспорт, документ воинского учета, оригинал диплома о высшем образовании по специальности из перечня, оригиналы справок с работы в IT-компаниях за период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года включительно.

Порядок предоставления отсрочки сотрудникам IT-компаний указан в постановлении правительства от 28 марта 2022 года № 490

Проверить, входит ли организация в реестр аккредитованных IT-компаний, можно на “Госуслугах”. При смене работы отсрочка сохраняется, если гражданин соблюдает все условия.

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Отсрочка для переселенцев и беженцев

В России закон предусматривает отсрочку от службы для людей со статусом вынужденного переселенца или беженца. Право на такую отсрочку предоставляется один раз.

Вынужденные переселенцы освобождаются от армии на срок регистрации ходатайства о признании переселенцем, а после присвоения статуса — еще на три месяца.

Беженцы получают отсрочку на весь срок до дня приобретения гражданства РФ, а после его получения — еще на шесть месяцев.

Депутатский статус и участие в выборах

Статус депутата Госдумы или регионального парламента дает право на отсрочку от срочной службы, мобилизации и освобождение от военных сборов на весь срок исполнения полномочий. Ключевое условие — депутат должен осуществлять свои полномочия на постоянной основе, поскольку сам факт получения мандата еще не означает, что он освобождается от армии.

Отдельная отсрочка предусмотрена еще до избрания: ее получают граждане, которые официально зарегистрировались кандидатами на должность или членство в органе государственной власти либо местного самоуправления. Она действует до дня официального опубликования результатов голосования.

. Фото: Globallookpress

Как оформляется отсрочка от армии

Когда обращаться в военкомат

С 2026 года посещать военкомат для получения отсрочки не нужно: призывная комиссия оформляет ее без личной явки гражданина на основе сведений, которые содержатся в реестре воинского учета и других государственных информационных системах. Уведомление о решении комиссии направляется в личный кабинет на “Госуслугах” или отображается в реестре воинского учета.

Но имеющихся сведений может быть недостаточно. В таком случае необходимо обновить персональные данные на “Госуслугах” или направить подтверждающие документы в военкомат самостоятельно, в том числе в электронной форме.

С учетом того, что теперь все призывные мероприятия проводятся круглогодично, подтверждать право на отсрочку стоит сразу после возникновения основания. Например, после зачисления в вуз, оформления опеки или рождения второго ребенка. Так комиссия сможет учитывать сведения и оформлять отсрочку автоматически, без личной явки в военкомат.

Какие документы нужны для отсрочки

Единого комплекта документов для всех случаев нет — все будет зависеть от основания. Как говорилось выше, если необходимые сведения уже имеются в реестре воинского учета, комиссия может предоставить гражданину отсрочку без его личной явки. Но если данных недостаточно, потребуются подтверждающие документы.

Базовый пакет документов включает:

паспорт;

документ воинского учета;

подтверждающие документы.

Основание Подтверждающие документы Учеба в школе, колледже или вузе Справка из образовательной организации установленной формы, договор с учебным заведением (при необходимости), копии дипломов Аспирантура, ординатура Справка образовательной или научной организации установленной формы Здоровье Заключение военно-врачебной комиссии, медицинская карта, результаты исследований и анализов, выписки из больниц, снимки и другие сведения Уход за родственником Справка о родстве, заключение медико-социальной экспертизы о необходимости постоянного ухода, копия паспорта родственника. Могут потребоваться бумаги, подтверждающие отсутствие других лиц, которые могли бы обеспечить уход Опека или попечительство над младшим братом или сестрой Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна, свидетельства о рождении гражданина и его брата или сестры, а также документы, которые подтверждают отсутствие родителей или других родственников, кто мог бы взять опеку над несовершеннолетними Воспитание ребенка без матери Свидетельство о рождении ребенка и документ, который подтверждает отсутствие матери или проживание ребенка с отцом (например, свидетельство о смерти матери или разводе) Двое и более детей Свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке или разводе Ребенок-инвалид младше трех лет Свидетельство о рождении ребенка, справка медико-социальной экспертизы об инвалидности Служба в отдельных госструктурах Диплом об образовании, справка с места службы с указанием звания и сведений о контракте или копией контракта Депутатская деятельность Документ, который подтверждает избрание депутатом или регистрацию кандидатом, для избранного депутата — справку из органа власти, в котором он работает Вынужденные переселенцы Уведомление о регистрации ходатайства или удостоверение Беженцы После получения гражданства РФ — паспорт и уведомление об утере статуса беженца Работа в IT-компании Диплом по специальности из установленного перечня (все сведения о сотруднике передает работодатель)

Отдельное заявление требуется не во всех случаях, но при желании вместе с документами можно подать письменное обращение с просьбой рассмотреть право на отсрочку. Обязательная форма не установлена, поэтому в обращении можно указать ФИО, дату рождения, основание для отсрочки, ссылку на соответствующий подпункт статьи 24 закона № 53-ФЗ и перечень приложений.

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Как проходит призывная комиссия

Призывная комиссия рассматривает сведения о призывнике, подтверждающие документы и результаты медосвидетельствования, после чего принимает итоговое решение: призвать его в армию, предоставить отсрочку, освободить от призыва или исполнения воинской обязанности, зачислить в запас либо направить на альтернативную гражданскую службу. Это предусмотрено статьей 28 № 53-ФЗ.

Если гражданин находится на заседании, председатель комиссии объявляет ему решение. Оно может быть вынесено и без личной явки — тогда факт предоставления отсрочки заносится в реестр воинского учета.

Что делать при отказе в отсрочке

В случае, если комиссия отказала в предоставлении отсрочки, но гражданин с этим не согласен, он имеет право обжаловать решение в вышестоящей призывной комиссии или в суде.

Для досудебного обжалования необходимо подать жалобу в призывную комиссию региона. Сделать это можно дистанционно через “Госуслуги” или лично в МФЦ. В жалобе нужно сведения о заявителе, решение комиссии, причины несогласия с решением и требования, а также приложить подтверждающие бумаги.

Решение призывной комиссии можно оспорить в районном суде в порядке административного судопроизводства. Иск нужно подать в течение трех месяцев после вынесения решения, приложив к нему выписку из протокола призывной комиссии и подтверждающие документы.

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