МРОТ в Краснодарском крае в 2026 году: каков его размер и на что он влияет

Установленная минимальная зарплата в России — один из главных показателей для работников и работодателей. Разберем, какой МРОТ действует в Краснодарском крае в 2026 году, чем он отличается от прожиточного минимума и в каких случаях зарплата может быть ниже установленного показателя.

Размер МРОТ в Краснодарском крае с 1 января 2026 года

В России установлен федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Наниматель не имеет права платить сотруднику меньше этой суммы, если человек полностью отработал расчетный период и выполнил свои трудовые обязанности.

Ранее мы уже рассказывали, что представляет собой МРОТ в России и в чем различие между федеральным и региональным показателем. При этом субъекты РФ имеют право утверждать собственный уровень минимальной оплаты труда. Главное условие — он не может быть ниже федерального значения, которое на 2026 год составляет 27 093 рубля.

В Краснодарском крае действует региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2025–2027 годы. По нему региональная минималка равна 1,05 (коэффициент) федерального МРОТ — 28 447,65 рублей.

Требование о соблюдении установленного МРОТ распространяется практически на все компании края. Исключением являются организации, финансируемые из федерального, регионального или муниципального бюджета. К ним относятся школы, поликлиники, администрации и другие бюджетные учреждения. Для таких организаций применяется показатель федерального МРОТ.

Кроме того, краевое соглашение рекомендует руководству ежегодно индексировать зарплаты минимум на 10%.

На что влияет МРОТ в Краснодарском крае

Зарплата

Если сотрудник отработал весь месяц на полной ставке и выполнил свои трудовые обязанности, его заработная плата до удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не может быть ниже регионального МРОТ по месту работы. В данном случае, не ниже 28 447,65 рублей.

Например, если работнику начислили 30 тысяч рублей, а после удержания НДФЛ 13% он получил на руки 26 100 рублей, нарушением это считаться не будет. Так как до вычета налога зарплата составляла свыше установленного регионального МРОТ.

Важно учитывать нюанс, что в состав МРОТ включается только оклад без учета:

премий;

бонусов;

доплат за ночные смены;

оплаты сверхурочной работы;

выплат за труд в выходные и праздники;

надбавок за вредные условия труда.

Если наниматель включает такие выплаты только для того, чтобы “дотянуть” зарплату до МРОТ, это считается нарушением трудового законодательства.

При неполной занятости минимальная сумма рассчитывается пропорционально отработанному времени. Так, при работе на 0,5 ставки минимальный доход составит: 27 800 × 50% = 14 223,83 рубля.

Для дистанционных сотрудников ориентируются на регион, где человек фактически работает. Поэтому место работы лучше сразу прописывать в трудовом договоре.

Больничные, отпускные и командировочные

При расчете отпускных используется среднемесячное число календарных дней — 29,3. Этот показатель установлен Трудовым кодексом РФ № 197-ФЗ.

Исходя из этого, минимальный среднедневной заработок в Краснодарском крае в 2026 году составит: 28 447,65 / 29,3 = 970, 91 рубль. То есть за каждый день отпуска сотруднику должны начислить не менее выше рассчитанной суммы до удержания налога.

Размер пособия по временной нетрудоспособности, больничного, зависит от страхового стажа и среднего заработка за два предыдущих года:

стаж от восьми лет — 100% среднего заработка;

от пяти до восьми лет — 80%;

менее пяти лет — 60%.

Бухгалтер рассчитывает общий доход за два года, делит его на 730 дней и применяет соответствующий процент по стажу. Полученный дневной заработок затем умножается на количество дней больничного.

Если стаж работника меньше шести месяцев, больничный всегда рассчитывается исходя из федерального МРОТ, а не регионального.

Минимальная сумма больничного в таком случае за один день в 2026 году составляет:

873,97 рубля — в месяцах с 31 днем;

903,1 рубля — при 30 календарных днях;

967,61 рубля — в феврале невисокосного года.

Например, если сотрудник находился на больничном шесть дней, расчет будет следующим: 873,97 х 6 = 5 243,82 рубля. Именно такая сумма начисляется за указанный период временной нетрудоспособности.

Однако за полный месяц больничного выплата не может быть меньше федерального МРОТ.

Оплата за служебную поездку обычно рассчитывается исходя из дохода сотрудника за последние 12 месяцев, разделенного на количество фактически отработанных дней.

При этом средний минимальный заработок в командировке также не может быть ниже расчета по федеральному МРОТ.

Например, в феврале 2026 года при 19 рабочих днях минимальная стоимость одного дня командировки составит: 27 093 / 19 = 1 425,95 рубля.

Пособия и другие выплаты

Исключительно федеральный МРОТ используется для расчета выплат по беременности и родам, пособий по уходу за ребенком, ряда социальных выплат, а также для применения льгот, снижающих страховые взносы.

Может ли зарплата быть ниже МРОТ в Краснодарском крае

В отдельных случаях выплата заработной платы ниже регионального МРОТ допускается.

Когда это возможно

Зарплата может оказаться ниже установленного МРОТ в Краснодарском крае, если работник:

трудится неполный рабочий день;

не полностью отработал расчетный период — например, устроился в середине месяца или отсутствовал без уважительной причины;

работает по совместительству;

находился в отпуске без сохранения заработной платы по собственному желанию.

Во всех остальных ситуациях платить меньше МРОТ незаконно.

Что делать, если платят меньше МРОТ

Если сотрудник полностью отработал месяц, но получил меньше установленного регионального МРОТ в крае, он вправе требовать перерасчет и компенсацию.

Сначала необходимо собрать доказательства нарушения:

расчетные листки;

выписки по банковскому счету;

договор о найме с указанием ставки и режима работы.

После этого следует обратиться к работодателю или в бухгалтерию с письменным заявлением в двух экземплярах. На одном экземпляре, который потом сотруднику следует оставить у себя, необходимо получить отметку о принятии и датой.

Пример формулировки: “Прошу объяснить причины выплаты заработной платы за [месяц, год] ниже установленного МРОТ, произвести доплату до законного минимума, а также выплатить компенсацию за задержку согласно ст. 236 ТК РФ”.

Если руководство отказывается исправлять ситуацию, можно обратиться:

в Государственную инспекцию труда — через портал Онлайнинспекция.рф или “Госуслуги”;

в прокуратуру — через интернет-приемную или лично;

в суд — в течение одного года со дня нарушения.

За выплату зарплаты ниже МРОТ предусмотрены штрафы по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ:

для организаций — от 30 до 50 тысяч рублей;

для руководителей — от 10 до 20 тысяч рублей либо предупреждение;

для ИП — от одной до пяти тысяч рублей.

При повторном нарушении санкции возрастают, согласно части 7 статьи 5.27 КоАП РФ:

для компаний — от 50 до 100 тысяч рублей;

для руководителей — от 10 до 30 тысяч рублей либо запрет занимать руководящие должности на срок от одного до трех лет;

для ИП — от 10 до 30 тысяч рублей.

Помимо штрафов работодатель будет обязан выплатить сотруднику недостающую сумму и компенсацию за каждый день просрочки по правилам статьи 236 ТК РФ.

Если работодатель умышленно выплачивает зарплату ниже МРОТ более двух месяцев, наступает уголовная ответственность по статье 145.1 УК РФ: штраф до 120 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет или лишение свободы сроком до одного года.

Чем МРОТ отличается от прожиточного минимума в Краснодарском крае

Между этими понятия может возникнуть путаница из-за похожих формулировок. Однако МРОТ определяет минимально допустимый уровень заработной платы, тогда как прожиточный минимум используется для оценки уровня нуждаемости граждан и при принятии решения о назначении социальных пособий.

В 2026 году прожиточный минимум в Краснодарском крае составляет:

на душу одного абстрактного жителя данного региона — 18 181 рубль;

для трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста — 19 817 рублей;

для детей на базовые нужды — 17636 рублей;

для пенсионеров — 15 636 рублей.

Как менялся МРОТ в Краснодарском крае по годам

За последние годы минимальный размер зарплаты в Краснодарском крае постепенно увеличивался:

Дата Размер МРОТ, руб. 01.01.2022 14 585,5 01.06.2022 16 042,95 01.01.2023 17 054,1 01.01.2024 20 204,1 01.01.2025 23 562 01.01.2026 28 447,65

За последние годы размер минимальной оплаты труда во внебюджетном секторе Краснодарского края вырос почти в два раза — на 95%. Самый масштабный скачок произошел в начале 2026 года, когда минимальная зарплата увеличилась сразу на 4 885,65 рублей (+20,7%) по сравнению с предыдущим. Динамика роста кубанского МРОТ существенно опережает официальный уровень инфляции. Это связано со сменой формулы расчета на федеральном уровне и региональной надбавкой (1,05), что гарантирует работникам Кубани более высокий оклад, чем в среднем по стране.