В 2026 году федеральный МРОТ вырос до 27 093 рублей. В Красноярском крае к этой сумме начисляются районные коэффициенты и, где положено, северные доплаты. Поэтому минимальная зарплата в Красноярске, Норильске и других северных городах будет разной. Разберем, какой МРОТ действует в Красноярском крае в 2026 году и какие выплаты от него зависят.
Размер МРОТ в Красноярском крае в 2026 году
В Красноярском крае отдельного регионального МРОТ на 2026 год нет. Поэтому базой остается федеральный минимальный размер — 27 093 рублей.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по России устанавливается Федеральным законом № 82-ФЗ.
Красноярские краевые субъекты относятся к территориям со сложными климатическими условиями, поэтому к федеральному МРОТ начисляются районные коэффициенты и северные надбавки.
|
Территория*
|
Максимальная северная доплата
|
Районный коэффициент
|
МРОТ с учетом коэффициента, рублей
|
МРОТ с учетом северной доплаты, рублей
|
г. Красноярск и прилегающие территории — г. Дивногорск, г. Железногорск, г. Сосновоборск, а также Березовский и Емельяновский районы
|
30%
|
1,3
|
35 220,9
|
45 787,17
|
районы Севера с особыми климатическими условиями — г. Ачинск, г. Канск, г. Минусинск, Ачинский, Канский, Курагинский, Шушенский и др. районы
|
30%
|
1,2–1,3
|
32 511,6–35 220,9
|
42 305,08–45 787,17
|
Местности, приравненные к районам Крайнего Севера (КС) — г. Лесосибирск, г. Енисейск, Северо-Енисейский, Богучанский, Кежемский, Мотыгинский районы, южная часть Туруханского района
|
50%
|
1,3–1,4
|
35 220,9–37 930,2
|
52 831,35–56 895,3
|
Районы КС — г. Норильск, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский районы, северная часть Туруханского района
|
80%
|
1,6–1,8
|
43 348,8–48 767,4
|
78 027,84–87 781,32
* Подробнее про территориальные особенности присуждения того или иного увеличенного районного коэффициента к МРОТ можно ознакомиться здесь.
Суммы МРОТ в таблице — это зарплата до удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ). “На руки” работник из Красноярска получит, например, 45 787,17 рублей – 13% (НДФЛ) = 39 834,84 рублей. Расчеты по такому же примеру можно провести и для других территорий Красноярского края.
Отдельно нужно сказать о бюджетниках. В 2026 году в крае увеличили специальную ежемесячную краевую выплату для работников бюджетной сферы. Итоговые суммы составляют от 43 349 рублей в центральных районах до 70 442 рублей на Севере.
Принцип районных коэффициентов понятен, они начисляются ежемесячно с первого дня трудоустройства сотрудника на территории Красноярского края. Но с северными надбавками условия получения сложнее — они зависят от возраста сотрудника и климатической группы региона:
1. Первая группа (экстремальный Север) — Чукотка, Корякский АО, острова Ледовитого океана:
- максимум: 100%;
- принцип начисления: по 10% за первые шесть месяцев работы. Через полгода надбавка будет 10%, через год — 20% и так далее до достижения 100% (итого за 5 лет).
2. Вторая группа (остальные районы КС) — Норильск, Мурманск, Якутск и другие:
- максимум: 80%;
- принцип начисления: по 10% за каждые шесть месяцев работы до достижения 60%. После этого доплата растет медленнее — по 10% за каждый следующий год до достижения 80%.
3. Третья группа (местности, приравненные к Крайнему Северу) — Архангельск, Сургут, Богучаны и другие:
- максимум: 50%;
- принцип начисления: по 10% за каждый первый год. Каждые 12 месяцев непрерывного стажа прибавляются 10% вплоть до 50%.
4. Четвертая группа (районы с особыми климатическими условиями) — Красноярск, Иркутск, юг Дальнего Востока и другие:
- максимум: 30%;
- принцип начисления: по 10% за первый год, а затем по 10% за каждые следующие два года.
Эта система доплат применима к работникам старше 30 лет. Для молодежи действует ускоренный порядок, но им необходимо прожить на Севере не менее одного года:
- Для первой и второй группы: молодой специалист получает по 20% за каждые шесть месяцев до достижения 60%, а затем по 20% за следующий год до лимита в 80% или 100%. Максимальный процент доплаты достигается за 2–2,5 года, а не за пять, как у старших коллег.
- Для третьей группы доплата растет по 10% за каждые шесть месяцев до максимальных 50%.
- Для четвертой группы: молодежи начисляется по 10% за каждые полгода до достижения максимума в 30%.
Важные нюансы северных доплат:
- При переходе из одной организации в другую заработанный северный стаж не теряется. При переезде в более мягкую или суровую зону производится автоматический перерасчет.
- Право на надбавку определяет фактическое место выполнения обязанностей, а не адрес регистрации главного офиса компании. Если фирма находится в Москве, а дистанционный работника трудится из Норильска, начальник обязан начислять ему норильскую северную доплату.
Внимание: для подсчетов сумм выплат в дальнейшем мы будем брать за основу среднестатистического работника из Красноярская 35-ти лет и с годовым трудовым стажем. Вычисления с другими параметрами можно проводить на основе представленных расчетов.
На что влияет МРОТ в Красноярском крае в 2026 году
Размер заработной платы
Работодатель не может начислить меньше минимальной заработной платы сотруднику, который полностью отработал месячный расчетный период, оформлен на полную ставку и выполнил свои обязанности.
Для взрослого работника из Красноярска, который уже год трудится в компании, МРОТ должен составлять: федеральный МРОТ х районный коэффициент х северная доплата. Итого: 27 093 рубля х 1,3 х 10% = 38 742,99 рублей.
При этом в МРОТ не включаются оплата сверхурочных, доплаты за ночные смены, работа в выходные и праздничные дни, районные повышающие коэффициенты и доплаты за вредность рабочих условий.
Расчет отпускных, командировочных и больничных
Федеральный МРОТ используется при расчете отпускных, командировочных и больничных, если фактический средний заработок получился слишком низким. Также к нему обязательно начисляются районные коэффициенты и северные доплаты.
Минимальный средний дневной заработок для отпускных, согласно нашим вводным данным, в 2026 году считается так:
- 27 093 рублей / 29,3 = 924,68 рублей — учитывается только общероссийский МРОТ;
- 924,68 × 1,3 = 1 202,08 рубля — начисляется районный коэффициент, а после северная надбавка;
- 1 202,08 × 10% = 1 322,29 рубля.
29,3 — среднемесячное количество календарных дней, установленное Трудовым кодексом.
То есть за каждый день отпуска сотрудник из Красноярска должен получить минимум 1 322,29 рубля. Но выплаты зависят от территориального расположения.
Средний дневной заработок в период командировки обычно считается так: весь годовой доход сотрудника делится на отработанные дни за предыдущие 12 месяцев.
Например, в июне 2026 года при 21 рабочем дне минимальная оплата для работника из Красноярска одного дня командировки: 38 742,99 рублей (МРОТ с учетом коэффициента и доплаты) / 21 день = 1 844,9 рублей.
Размер больничного пособия обычно зависит от среднего заработка за последние два года и трудового стажа:
- от восьми лет и более — 100% от среднего заработка;
- от пяти до восьми лет — 80%;
- до пяти лет — 60%.
Учитывая это, бухгалтер рассчитывает доходы за последние два года, делит на 730 (количество дней) и умножает на процент за стаж (60%, 80% и 100%). Таким образом, получается индивидуальный дневной заработок, который и умножается на количество дней больничного.
Если стаж меньше шести месяцев, выплаты по временной нетрудоспособности всегда считаются исходя из федерального минимума с повышающим коэффициентом, но уже без северной доплаты.
Минимальная выплата по временной нетрудоспособности в день, например, для 30-тилетнего работника из Красноярска с трудовым стажем менее шести месяцев составит: МРОТ с коэффициентом по региону / количество дней в месяце → 35 220,9 рублей / 30 дней = 1 174,03 рубля выплатят сотруднику за один день отсутствия на рабочем месте по болезни в июне.
Если человек трудится неполный день, все выплаты тоже считаются пропорционально ставке.
Размер декретных пособий и других выплат
Материальная помощь по беременности и родам выплачивается работающей женщине суммарно за весь период декретного отпуска — обычно 140 календарных дней, где 70 дней до родов и 70 после.
Федеральный МРОТ с учетом коэффициентов по региону применяется в расчетах, если у женщины не было заработка, он был ниже минимума или страховой стаж оказался до полугода. В таком случае северная доплата не применяется.
Наша условная сотрудница 35-ти лет из Красноярска имеет годовой трудовой стаж. Соответственно, все выплаты за два отработанных года с учетом районного коэффициента в 1,3 и северную надбавку в 10% делятся на количество календарных дней в этом периоде — 730 дней. После полученный результат умножается на 140 дней.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих считается как 40% среднего заработка. Из официальной зарплаты мамы, в которую ежемесячно закладывались районный коэффициент 1,3 и северная доплата в 10%, вычисляется среднемесячный доход. Затем он умножается на 40% и полученная сумма далее выплачивается ежемесячно женщине до достижения ее ребенком полутора лет.
Чем МРОТ отличается от прожиточного минимума
МРОТ — это минимальная оплата труда, который используется для определения размера зарплаты и части материальной помощи. Прожиточный минимум — это расчетная сумма для оценки нуждаемости населения. От него зависят социальные выплаты, доплата к пенсии и некоторые региональные меры поддержки.
В Красноярском крае на 2026 год установлены следующие значения прожиточного минимума:
- на одного жителя — 21 022 рублей;
- для трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста — 22 914 рублей;
- для пенсионеров — 18 079 рублей;
- для детей — 20 391 рублей.
Например, при назначении единого пособия учитывается среднедушевой доход семьи. Если он выше, в выплате могут отказать, а МРОТ здесь напрямую не применяется.
Может ли зарплата быть ниже МРОТ в Красноярском крае
Когда это возможно
Зарплата может быть ниже МРОТ, если работник:
- трудится неполный день или неполную неделю;
- устроен на часть ставки;
- не отработал весь месяц;
- был в отпуске за свой счет;
- болел, прогуливал или не выполнил норму рабочего времени.
Но если работник трудился полный месяц на полной ставке, начисление ниже МРОТ с учетом положенных коэффициентов и доплат — нарушение.
Что делать работнику, если зарплата ниже минимума
Сначала стоит запросить расчетный листок и проверить, какая сумма начислена до НДФЛ. Если начисление действительно ниже минимума, следует действовать так:
- Собрать необходимые доказательства нарушения: расчетные листы, выписки по карте и копия трудового договора, где есть информация о количестве ставок.
- Далее обратиться к руководству или в бухгалтерию с заявлением на имя директора компании в двух экземплярах. Один отдать в канцелярию, а на втором, который останется у сотрудника, потребовать поставить отметку о принятии: штамп, дату, подпись и расшифровку подписи принявшего работника.
Примерный шаблон заявления:
“Прошу разъяснить причины выплаты заработной платы за [Месяц, Год] в размере ниже утвержденного МРОТ. На основании законодательства РФ требую произвести доплату до величины минимальной зарплаты, а также начислить и выплатить денежную компенсацию за задержку выплат в соответствии со ст. 236 ТК РФ”.
Жалобу лучше подкрепить документом о принятии на работу, расчетными листками, банковскими выписками и графиком смен.
Если начальство проигнорировало заявление или отказался доплачивать разницу, придется отстаивать свои права через официальные инстанции:
- Государственная инспекция труда (ГИТ) — жалобу можно подать дистанционно через профильный портал “Онлайнинспекция.рф” или с помощью учетной записи на “Госуслугах”.
- Прокуратура — заявление подается лично на приеме или через электронную интернет-приемную конкретного региона.
- Суд — у работника есть право подать иск о взыскании недоплаченной зарплаты. Важно успеть сделать это в течение одного года с дня, когда лицо узнала о факте нарушения своего права.
Ответственность за нарушение закона для работодателей
За выплату зарплаты ниже МРОТ для работодателей предусмотрены штрафы по частям 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ:
|
Размер штрафа
|
Первое нарушение
|
|
Повторное нарушение
|
Если работодатель умышленно платит меньше МРОТ свыше двух месяцев, для него наступает уже уголовная ответственность по статье 145.1 УК РФ: штраф — до 120 тыс. рублей, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы до года.
Динамика изменения МРОТ в Красноярском крае по годам
Динамика регионального МРОТ зависит от федерального МРОТ, на который в обязательном порядке начисляются районные коэффициенты и северные надбавки. Отдельного регионального соглашения, устанавливающего собственный фиксированный МРОТ, в крае нет, поэтому за основу берется общероссийский показатель.
|
Год
|
Федеральный МРОТ, рублей
|
С коэффициентом 1,3, рублей
|
С коэффициентом 1,6, рублей
|
С коэффициентом 1,8, рублей
|
2019
|
11 280
|
14 664
|
18 048
|
20 304
|
2020
|
12 130
|
15 769
|
19 408
|
21 834
|
2021
|
12 792
|
16 629,6
|
20 467,2
|
23 025,6
|
с января 2022
|
13 890
|
18 057
|
22 224
|
25 002
|
с июня 2022
|
15 279
|
19 862,7
|
24 446,4
|
27 502,2
|
2023
|
16 242
|
21 114,6
|
25 987,2
|
29 235,6
|
2024
|
19 242
|
25 014,6
|
30 787,2
|
34 635,6
|
2025
|
22 440
|
29 172
|
35 904
|
40 392
|
2026
|
27 093
|
35 220,9
|
43 348,8
|
48 767,4