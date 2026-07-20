Какой МРОТ в Красноярском крае в 2026 году и на что он влияет

В 2026 году федеральный МРОТ вырос до 27 093 рублей. В Красноярском крае к этой сумме начисляются районные коэффициенты и, где положено, северные доплаты. Поэтому минимальная зарплата в Красноярске, Норильске и других северных городах будет разной. Разберем, какой МРОТ действует в Красноярском крае в 2026 году и какие выплаты от него зависят.

Размер МРОТ в Красноярском крае в 2026 году

В Красноярском крае отдельного регионального МРОТ на 2026 год нет. Поэтому базой остается федеральный минимальный размер — 27 093 рублей.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по России устанавливается Федеральным законом № 82-ФЗ.

Красноярские краевые субъекты относятся к территориям со сложными климатическими условиями, поэтому к федеральному МРОТ начисляются районные коэффициенты и северные надбавки.

Территория* Максимальная северная доплата Районный коэффициент МРОТ с учетом коэффициента, рублей МРОТ с учетом северной доплаты, рублей г. Красноярск и прилегающие территории — г. Дивногорск, г. Железногорск, г. Сосновоборск, а также Березовский и Емельяновский районы 30% 1,3 35 220,9 45 787,17 районы Севера с особыми климатическими условиями — г. Ачинск, г. Канск, г. Минусинск, Ачинский, Канский, Курагинский, Шушенский и др. районы 30% 1,2–1,3 32 511,6–35 220,9 42 305,08–45 787,17 Местности, приравненные к районам Крайнего Севера (КС) — г. Лесосибирск, г. Енисейск, Северо-Енисейский, Богучанский, Кежемский, Мотыгинский районы, южная часть Туруханского района 50% 1,3–1,4 35 220,9–37 930,2 52 831,35–56 895,3 Районы КС — г. Норильск, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский районы, северная часть Туруханского района 80% 1,6–1,8 43 348,8–48 767,4 78 027,84–87 781,32

* Подробнее про территориальные особенности присуждения того или иного увеличенного районного коэффициента к МРОТ можно ознакомиться здесь.

Суммы МРОТ в таблице — это зарплата до удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ). “На руки” работник из Красноярска получит, например, 45 787,17 рублей – 13% (НДФЛ) = 39 834,84 рублей. Расчеты по такому же примеру можно провести и для других территорий Красноярского края.

Отдельно нужно сказать о бюджетниках. В 2026 году в крае увеличили специальную ежемесячную краевую выплату для работников бюджетной сферы. Итоговые суммы составляют от 43 349 рублей в центральных районах до 70 442 рублей на Севере.

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Принцип районных коэффициентов понятен, они начисляются ежемесячно с первого дня трудоустройства сотрудника на территории Красноярского края. Но с северными надбавками условия получения сложнее — они зависят от возраста сотрудника и климатической группы региона:

1. Первая группа (экстремальный Север) — Чукотка, Корякский АО, острова Ледовитого океана:

максимум: 100%;

принцип начисления: по 10% за первые шесть месяцев работы. Через полгода надбавка будет 10%, через год — 20% и так далее до достижения 100% (итого за 5 лет).

2. Вторая группа (остальные районы КС) — Норильск, Мурманск, Якутск и другие:

максимум: 80%;

принцип начисления: по 10% за каждые шесть месяцев работы до достижения 60%. После этого доплата растет медленнее — по 10% за каждый следующий год до достижения 80%.

3. Третья группа (местности, приравненные к Крайнему Северу) — Архангельск, Сургут, Богучаны и другие:

максимум: 50%;

принцип начисления: по 10% за каждый первый год. Каждые 12 месяцев непрерывного стажа прибавляются 10% вплоть до 50%.

4. Четвертая группа (районы с особыми климатическими условиями) — Красноярск, Иркутск, юг Дальнего Востока и другие:

максимум: 30%;

принцип начисления: по 10% за первый год, а затем по 10% за каждые следующие два года.

Эта система доплат применима к работникам старше 30 лет. Для молодежи действует ускоренный порядок, но им необходимо прожить на Севере не менее одного года:

Для первой и второй группы: молодой специалист получает по 20% за каждые шесть месяцев до достижения 60%, а затем по 20% за следующий год до лимита в 80% или 100%. Максимальный процент доплаты достигается за 2–2,5 года, а не за пять, как у старших коллег. Для третьей группы доплата растет по 10% за каждые шесть месяцев до максимальных 50%. Для четвертой группы: молодежи начисляется по 10% за каждые полгода до достижения максимума в 30%.

Важные нюансы северных доплат:

При переходе из одной организации в другую заработанный северный стаж не теряется. При переезде в более мягкую или суровую зону производится автоматический перерасчет. Право на надбавку определяет фактическое место выполнения обязанностей, а не адрес регистрации главного офиса компании. Если фирма находится в Москве, а дистанционный работника трудится из Норильска, начальник обязан начислять ему норильскую северную доплату.

Внимание: для подсчетов сумм выплат в дальнейшем мы будем брать за основу среднестатистического работника из Красноярская 35-ти лет и с годовым трудовым стажем. Вычисления с другими параметрами можно проводить на основе представленных расчетов.

На что влияет МРОТ в Красноярском крае в 2026 году

Размер заработной платы

Работодатель не может начислить меньше минимальной заработной платы сотруднику, который полностью отработал месячный расчетный период, оформлен на полную ставку и выполнил свои обязанности.

Для взрослого работника из Красноярска, который уже год трудится в компании, МРОТ должен составлять: федеральный МРОТ х районный коэффициент х северная доплата. Итого: 27 093 рубля х 1,3 х 10% = 38 742,99 рублей.

При этом в МРОТ не включаются оплата сверхурочных, доплаты за ночные смены, работа в выходные и праздничные дни, районные повышающие коэффициенты и доплаты за вредность рабочих условий.

Расчет отпускных, командировочных и больничных

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Федеральный МРОТ используется при расчете отпускных, командировочных и больничных, если фактический средний заработок получился слишком низким. Также к нему обязательно начисляются районные коэффициенты и северные доплаты.

Минимальный средний дневной заработок для отпускных, согласно нашим вводным данным, в 2026 году считается так:

27 093 рублей / 29,3 = 924,68 рублей — учитывается только общероссийский МРОТ;

924,68 × 1,3 = 1 202,08 рубля — начисляется районный коэффициент, а после северная надбавка;

1 202,08 × 10% = 1 322,29 рубля.

29,3 — среднемесячное количество календарных дней, установленное Трудовым кодексом.

То есть за каждый день отпуска сотрудник из Красноярска должен получить минимум 1 322,29 рубля. Но выплаты зависят от территориального расположения.

Средний дневной заработок в период командировки обычно считается так: весь годовой доход сотрудника делится на отработанные дни за предыдущие 12 месяцев.

Например, в июне 2026 года при 21 рабочем дне минимальная оплата для работника из Красноярска одного дня командировки: 38 742,99 рублей (МРОТ с учетом коэффициента и доплаты) / 21 день = 1 844,9 рублей.

Размер больничного пособия обычно зависит от среднего заработка за последние два года и трудового стажа:

от восьми лет и более — 100% от среднего заработка;

от пяти до восьми лет — 80%;

до пяти лет — 60%.

Учитывая это, бухгалтер рассчитывает доходы за последние два года, делит на 730 (количество дней) и умножает на процент за стаж (60%, 80% и 100%). Таким образом, получается индивидуальный дневной заработок , который и умножается на количество дней больничного.

Если стаж меньше шести месяцев, выплаты по временной нетрудоспособности всегда считаются исходя из федерального минимума с повышающим коэффициентом, но уже без северной доплаты.

Минимальная выплата по временной нетрудоспособности в день, например, для 30-тилетнего работника из Красноярска с трудовым стажем менее шести месяцев составит: МРОТ с коэффициентом по региону / количество дней в месяце → 35 220,9 рублей / 30 дней = 1 174,03 рубля выплатят сотруднику за один день отсутствия на рабочем месте по болезни в июне.

Если человек трудится неполный день, все выплаты тоже считаются пропорционально ставке.

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Размер декретных пособий и других выплат

Материальная помощь по беременности и родам выплачивается работающей женщине суммарно за весь период декретного отпуска — обычно 140 календарных дней, где 70 дней до родов и 70 после.

Федеральный МРОТ с учетом коэффициентов по региону применяется в расчетах, если у женщины не было заработка, он был ниже минимума или страховой стаж оказался до полугода. В таком случае северная доплата не применяется .

Наша условная сотрудница 35-ти лет из Красноярска имеет годовой трудовой стаж. Соответственно, все выплаты за два отработанных года с учетом районного коэффициента в 1,3 и северную надбавку в 10% делятся на количество календарных дней в этом периоде — 730 дней. После полученный результат умножается на 140 дней.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих считается как 40% среднего заработка. Из официальной зарплаты мамы, в которую ежемесячно закладывались районный коэффициент 1,3 и северная доплата в 10%, вычисляется среднемесячный доход. Затем он умножается на 40% и полученная сумма далее выплачивается ежемесячно женщине до достижения ее ребенком полутора лет.

Чем МРОТ отличается от прожиточного минимума

МРОТ — это минимальная оплата труда, который используется для определения размера зарплаты и части материальной помощи. Прожиточный минимум — это расчетная сумма для оценки нуждаемости населения. От него зависят социальные выплаты, доплата к пенсии и некоторые региональные меры поддержки.

В Красноярском крае на 2026 год установлены следующие значения прожиточного минимума:

на одного жителя — 21 022 рублей;

для трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста — 22 914 рублей;

для пенсионеров — 18 079 рублей;

для детей — 20 391 рублей.

Например, при назначении единого пособия учитывается среднедушевой доход семьи. Если он выше, в выплате могут отказать, а МРОТ здесь напрямую не применяется.

Может ли зарплата быть ниже МРОТ в Красноярском крае

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Когда это возможно

Зарплата может быть ниже МРОТ, если работник:

трудится неполный день или неполную неделю;

устроен на часть ставки;

не отработал весь месяц;

был в отпуске за свой счет;

болел, прогуливал или не выполнил норму рабочего времени.

Но если работник трудился полный месяц на полной ставке, начисление ниже МРОТ с учетом положенных коэффициентов и доплат — нарушение.

Что делать работнику, если зарплата ниже минимума

Сначала стоит запросить расчетный листок и проверить, какая сумма начислена до НДФЛ. Если начисление действительно ниже минимума, следует действовать так:

Собрать необходимые доказательства нарушения: расчетные листы, выписки по карте и копия трудового договора, где есть информация о количестве ставок. Далее обратиться к руководству или в бухгалтерию с заявлением на имя директора компании в двух экземплярах. Один отдать в канцелярию, а на втором, который останется у сотрудника, потребовать поставить отметку о принятии: штамп, дату, подпись и расшифровку подписи принявшего работника.

Примерный шаблон заявления:

“Прошу разъяснить причины выплаты заработной платы за [Месяц, Год] в размере ниже утвержденного МРОТ. На основании законодательства РФ требую произвести доплату до величины минимальной зарплаты, а также начислить и выплатить денежную компенсацию за задержку выплат в соответствии со ст. 236 ТК РФ”.

Жалобу лучше подкрепить документом о принятии на работу, расчетными листками, банковскими выписками и графиком смен.

Если начальство проигнорировало заявление или отказался доплачивать разницу, придется отстаивать свои права через официальные инстанции:

Государственная инспекция труда (ГИТ) — жалобу можно подать дистанционно через профильный — жалобу можно подать дистанционно через профильный портал “Онлайнинспекция.рф” или с помощью учетной записи на “Госуслугах”. Прокуратура — заявление подается лично на приеме или через электронную — заявление подается лично на приеме или через электронную интернет-приемную конкретного региона. Суд — у работника есть право подать иск о взыскании недоплаченной зарплаты. Важно успеть сделать это в течение одного года с дня, когда лицо узнала о факте нарушения своего права.

За выплату зарплаты ниже МРОТ для работодателей предусмотрены штрафы по частям 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ:

Размер штрафа Первое нарушение для компаний — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

для руководителей — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или предупреждение;

для индивидуальных предпринимателей — 1–5 тысяч рублей. Повторное нарушение для организаций — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;

для руководителей — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей или запрет занимать руководящие должности на срок 1–3 года.;

для ИП — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Если работодатель умышленно платит меньше МРОТ свыше двух месяцев, для него наступает уже уголовная ответственность по статье 145.1 УК РФ: штраф — до 120 тыс. рублей, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы до года.

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Динамика изменения МРОТ в Красноярском крае по годам

Динамика регионального МРОТ зависит от федерального МРОТ, на который в обязательном порядке начисляются районные коэффициенты и северные надбавки. Отдельного регионального соглашения, устанавливающего собственный фиксированный МРОТ, в крае нет, поэтому за основу берется общероссийский показатель.