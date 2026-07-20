В 2026 году федеральный МРОТ вырос до 27 093 рублей. В Красноярском крае к этой сумме начисляются районные коэффициенты и, где положено, северные доплаты. Поэтому минимальная зарплата в Красноярске, Норильске и других северных городах будет разной. Разберем, какой МРОТ действует в Красноярском крае в 2026 году и какие выплаты от него зависят.

Размер МРОТ в Красноярском крае в 2026 году

В Красноярском крае отдельного регионального МРОТ на 2026 год нет. Поэтому базой остается федеральный минимальный размер — 27 093 рублей.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по России устанавливается Федеральным законом № 82-ФЗ.

МРОТ в 2026 году по регионам: какая минимальная зарплата действует в России
МРОТ в 2026 году по регионам: какая минимальная зарплата действует в России

Красноярские краевые субъекты относятся к территориям со сложными климатическими условиями, поэтому к федеральному МРОТ начисляются районные коэффициенты и северные надбавки.

Территория*

Максимальная северная доплата

Районный коэффициент

МРОТ с учетом коэффициента, рублей

МРОТ с учетом северной доплаты, рублей

г. Красноярск и прилегающие территории — г. Дивногорск, г. Железногорск, г. Сосновоборск, а также Березовский и Емельяновский районы

30%

1,3

35 220,9

45 787,17

районы Севера с особыми климатическими условиями — г. Ачинск, г. Канск, г. Минусинск, Ачинский, Канский, Курагинский, Шушенский и др. районы

30%

1,2–1,3

32 511,6–35 220,9

42 305,08–45 787,17

Местности, приравненные к районам Крайнего Севера (КС) — г. Лесосибирск, г. Енисейск, Северо-Енисейский, Богучанский, Кежемский, Мотыгинский районы, южная часть Туруханского района

50%

1,3–1,4

35 220,9–37 930,2

52 831,35–56 895,3

Районы КС — г. Норильск, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский районы, северная часть Туруханского района

80%

1,6–1,8

43 348,8–48 767,4

78 027,84–87 781,32

* Подробнее про территориальные особенности присуждения того или иного увеличенного районного коэффициента к МРОТ можно ознакомиться здесь.

Суммы МРОТ в таблице — это зарплата до удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ). “На руки” работник из Красноярска получит, например, 45 787,17 рублей – 13% (НДФЛ) = 39 834,84 рублей. Расчеты по такому же примеру можно провести и для других территорий Красноярского края.

Отдельно нужно сказать о бюджетниках. В 2026 году в крае увеличили специальную ежемесячную краевую выплату для работников бюджетной сферы. Итоговые суммы составляют от 43 349 рублей в центральных районах до 70 442 рублей на Севере.

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Принцип районных коэффициентов понятен, они начисляются ежемесячно с первого дня трудоустройства сотрудника на территории Красноярского края. Но с северными надбавками условия получения сложнее — они зависят от возраста сотрудника и климатической группы региона:

1. Первая группа (экстремальный Север) — Чукотка, Корякский АО, острова Ледовитого океана:

  • максимум: 100%;
  • принцип начисления: по 10% за первые шесть месяцев работы. Через полгода надбавка будет 10%, через год — 20% и так далее до достижения 100% (итого за 5 лет).

2. Вторая группа (остальные районы КС) — Норильск, Мурманск, Якутск и другие:

  • максимум: 80%;
  • принцип начисления: по 10% за каждые шесть месяцев работы до достижения 60%. После этого доплата растет медленнее — по 10% за каждый следующий год до достижения 80%.

3. Третья группа (местности, приравненные к Крайнему Северу) — Архангельск, Сургут, Богучаны и другие:

  • максимум: 50%;
  • принцип начисления: по 10% за каждый первый год. Каждые 12 месяцев непрерывного стажа прибавляются 10% вплоть до 50%.

4. Четвертая группа (районы с особыми климатическими условиями) — Красноярск, Иркутск, юг Дальнего Востока и другие:

  • максимум: 30%;
  • принцип начисления: по 10% за первый год, а затем по 10% за каждые следующие два года.

Эта система доплат применима к работникам старше 30 лет. Для молодежи действует ускоренный порядок, но им необходимо прожить на Севере не менее одного года:

  1. Для первой и второй группы: молодой специалист получает по 20% за каждые шесть месяцев до достижения 60%, а затем по 20% за следующий год до лимита в 80% или 100%. Максимальный процент доплаты достигается за 2–2,5 года, а не за пять, как у старших коллег.
  2. Для третьей группы доплата растет по 10% за каждые шесть месяцев до максимальных 50%.
  3. Для четвертой группы: молодежи начисляется по 10% за каждые полгода до достижения максимума в 30%.

Важные нюансы северных доплат:

  1. При переходе из одной организации в другую заработанный северный стаж не теряется. При переезде в более мягкую или суровую зону производится автоматический перерасчет.
  2. Право на надбавку определяет фактическое место выполнения обязанностей, а не адрес регистрации главного офиса компании. Если фирма находится в Москве, а дистанционный работника трудится из Норильска, начальник обязан начислять ему норильскую северную доплату.

Внимание: для подсчетов сумм выплат в дальнейшем мы будем брать за основу среднестатистического работника из Красноярская 35-ти лет и с годовым трудовым стажем. Вычисления с другими параметрами можно проводить на основе представленных расчетов.

На что влияет МРОТ в Красноярском крае в 2026 году

Размер заработной платы

Работодатель не может начислить меньше минимальной заработной платы сотруднику, который полностью отработал месячный расчетный период, оформлен на полную ставку и выполнил свои обязанности.

Для взрослого работника из Красноярска, который уже год трудится в компании, МРОТ должен составлять: федеральный МРОТ х районный коэффициент х северная доплата. Итого: 27 093 рубля х 1,3 х 10% = 38 742,99 рублей.

При этом в МРОТ не включаются оплата сверхурочных, доплаты за ночные смены, работа в выходные и праздничные дни, районные повышающие коэффициенты и доплаты за вредность рабочих условий.

Расчет отпускных, командировочных и больничных

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Федеральный МРОТ используется при расчете отпускных, командировочных и больничных, если фактический средний заработок получился слишком низким. Также к нему обязательно начисляются районные коэффициенты и северные доплаты.

Минимальный средний дневной заработок для отпускных, согласно нашим вводным данным, в 2026 году считается так:

  • 27 093 рублей / 29,3 = 924,68 рублей — учитывается только общероссийский МРОТ;
  • 924,68 × 1,3 = 1 202,08 рубля — начисляется районный коэффициент, а после северная надбавка;
  • 1 202,08 × 10% = 1 322,29 рубля.

29,3 — среднемесячное количество календарных дней, установленное Трудовым кодексом.

То есть за каждый день отпуска сотрудник из Красноярска должен получить минимум 1 322,29 рубля. Но выплаты зависят от территориального расположения.

Средний дневной заработок в период командировки обычно считается так: весь годовой доход сотрудника делится на отработанные дни за предыдущие 12 месяцев.

Например, в июне 2026 года при 21 рабочем дне минимальная оплата для работника из Красноярска одного дня командировки: 38 742,99 рублей (МРОТ с учетом коэффициента и доплаты) / 21 день = 1 844,9 рублей.

Размер больничного пособия обычно зависит от среднего заработка за последние два года и трудового стажа:

  • от восьми лет и более — 100% от среднего заработка;
  • от пяти до восьми лет — 80%;
  • до пяти лет — 60%.

Учитывая это, бухгалтер рассчитывает доходы за последние два года, делит на 730 (количество дней) и умножает на процент за стаж (60%, 80% и 100%). Таким образом, получается индивидуальный дневной заработок, который и умножается на количество дней больничного.

Если стаж меньше шести месяцев, выплаты по временной нетрудоспособности всегда считаются исходя из федерального минимума с повышающим коэффициентом, но уже без северной доплаты.

Минимальная выплата по временной нетрудоспособности в день, например, для 30-тилетнего работника из Красноярска с трудовым стажем менее шести месяцев составит: МРОТ с коэффициентом по региону / количество дней в месяце → 35 220,9 рублей / 30 дней = 1 174,03 рубля выплатят сотруднику за один день отсутствия на рабочем месте по болезни в июне.

Если человек трудится неполный день, все выплаты тоже считаются пропорционально ставке.

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Размер декретных пособий и других выплат

Материальная помощь по беременности и родам выплачивается работающей женщине суммарно за весь период декретного отпуска — обычно 140 календарных дней, где 70 дней до родов и 70 после.

Федеральный МРОТ с учетом коэффициентов по региону применяется в расчетах, если у женщины не было заработка, он был ниже минимума или страховой стаж оказался до полугода. В таком случае северная доплата не применяется.

Какой размер МРОТ в Свердловской области в 2026 году
Какой размер МРОТ в Свердловской области в 2026 году

Наша условная сотрудница 35-ти лет из Красноярска имеет годовой трудовой стаж. Соответственно, все выплаты за два отработанных года с учетом районного коэффициента в 1,3 и северную надбавку в 10% делятся на количество календарных дней в этом периоде — 730 дней. После полученный результат умножается на 140 дней.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих считается как 40% среднего заработка. Из официальной зарплаты мамы, в которую ежемесячно закладывались районный коэффициент 1,3 и северная доплата в 10%, вычисляется среднемесячный доход. Затем он умножается на 40% и полученная сумма далее выплачивается ежемесячно женщине до достижения ее ребенком полутора лет.

Чем МРОТ отличается от прожиточного минимума

МРОТ — это минимальная оплата труда, который используется для определения размера зарплаты и части материальной помощи. Прожиточный минимум — это расчетная сумма для оценки нуждаемости населения. От него зависят социальные выплаты, доплата к пенсии и некоторые региональные меры поддержки.

В Красноярском крае на 2026 год установлены следующие значения прожиточного минимума:

  • на одного жителя — 21 022 рублей;
  • для трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста — 22 914 рублей;
  • для пенсионеров — 18 079 рублей;
  • для детей — 20 391 рублей.

Например, при назначении единого пособия учитывается среднедушевой доход семьи. Если он выше, в выплате могут отказать, а МРОТ здесь напрямую не применяется.

Может ли зарплата быть ниже МРОТ в Красноярском крае

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Когда это возможно

Зарплата может быть ниже МРОТ, если работник:

  • трудится неполный день или неполную неделю;
  • устроен на часть ставки;
  • не отработал весь месяц;
  • был в отпуске за свой счет;
  • болел, прогуливал или не выполнил норму рабочего времени.

Но если работник трудился полный месяц на полной ставке, начисление ниже МРОТ с учетом положенных коэффициентов и доплат — нарушение.

Что делать работнику, если зарплата ниже минимума

Сначала стоит запросить расчетный листок и проверить, какая сумма начислена до НДФЛ. Если начисление действительно ниже минимума, следует действовать так:

  1. Собрать необходимые доказательства нарушения: расчетные листы, выписки по карте и копия трудового договора, где есть информация о количестве ставок.
  2. Далее обратиться к руководству или в бухгалтерию с заявлением на имя директора компании в двух экземплярах. Один отдать в канцелярию, а на втором, который останется у сотрудника, потребовать поставить отметку о принятии: штамп, дату, подпись и расшифровку подписи принявшего работника.

Примерный шаблон заявления:

“Прошу разъяснить причины выплаты заработной платы за [Месяц, Год] в размере ниже утвержденного МРОТ. На основании законодательства РФ требую произвести доплату до величины минимальной зарплаты, а также начислить и выплатить денежную компенсацию за задержку выплат в соответствии со ст. 236 ТК РФ”.

Жалобу лучше подкрепить документом о принятии на работу, расчетными листками, банковскими выписками и графиком смен.

Если начальство проигнорировало заявление или отказался доплачивать разницу, придется отстаивать свои права через официальные инстанции:

  1. Государственная инспекция труда (ГИТ) — жалобу можно подать дистанционно через профильный портал “Онлайнинспекция.рф” или с помощью учетной записи на “Госуслугах”.
  2. Прокуратура — заявление подается лично на приеме или через электронную интернет-приемную конкретного региона.
  3. Суд — у работника есть право подать иск о взыскании недоплаченной зарплаты. Важно успеть сделать это в течение одного года с дня, когда лицо узнала о факте нарушения своего права.

Ответственность за нарушение закона для работодателей

За выплату зарплаты ниже МРОТ для работодателей предусмотрены штрафы по частям 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ:

 

Размер штрафа

Первое нарушение

  • для компаний — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

  • для руководителей — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или предупреждение;

  • для индивидуальных предпринимателей — 1–5 тысяч рублей.

Повторное нарушение

  • для организаций — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;

  • для руководителей — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей или запрет занимать руководящие должности на срок 1–3 года.;

  • для ИП — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Если работодатель умышленно платит меньше МРОТ свыше двух месяцев, для него наступает уже уголовная ответственность по статье 145.1 УК РФ: штраф — до 120 тыс. рублей, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы до года.

. Фото: Globallookpress

Динамика изменения МРОТ в Красноярском крае по годам

Динамика регионального МРОТ зависит от федерального МРОТ, на который в обязательном порядке начисляются районные коэффициенты и северные надбавки. Отдельного регионального соглашения, устанавливающего собственный фиксированный МРОТ, в крае нет, поэтому за основу берется общероссийский показатель.

Год 

Федеральный МРОТ, рублей

С коэффициентом 1,3, рублей

С коэффициентом 1,6, рублей

С коэффициентом 1,8, рублей

2019

11 280

14 664

18 048

20 304

2020

12 130

15 769

19 408

21 834

2021

12 792

16 629,6

20 467,2

23 025,6

с января 2022

13 890

18 057

22 224

25 002

с июня 2022

15 279

19 862,7

24 446,4

27 502,2

2023

16 242

21 114,6

25 987,2

29 235,6

2024

19 242

25 014,6

30 787,2

34 635,6

2025

22 440

29 172

35 904

40 392

2026

27 093

35 220,9

43 348,8

48 767,4