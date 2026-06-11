Какой размер МРОТ в Санкт-Петербурге в 2026 году

Федеральный закон фиксирует базовый МРОТ для всей России в размере 27 093 рублей. Однако регионы имеют право устанавливать свою, более высокую планку, опираясь на локальную экономику. Разберем, какой МРОТ действует в северной столице и как он влияет на кошелек петербуржцев.

Размер МРОТ в Санкт-Петербурге с 1 января 2026 года

С начала года минимальная зарплата петербуржцев составляет 31 250 рублей. Это показатель, утвержденный трехсторонней комиссией в региональном соглашении о минимальной заработной плате.

Бюджетные организации — школы, поликлиники и администрации и другие учреждения — финансируются из федерального, областного или муниципального бюджета. А потому их сотрудники не могут получать зарплату ниже 27 093 рубля. Однако коммерческие предприятия и другой внебюджетный сектор обязаны платить не менее регионального показателя на 2026 год в 31 250 рублей.

Подробнее о том, что такое МРОТ и чем отличается федеральный от регионального, мы разбирали в предыдущем материале.

На что влияет региональный МРОТ в Санкт-Петербурге

Размер заработной платы

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это нижняя планка для зарплаты до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Если сотрудник отработал норму времени в 40 часов в неделю и выполнил свои трудовые обязанности, то он не может получить заработок ниже регионального МРОТ.

Пример: компания начислила работнику за месяц 32 000 рублей. После удержания 13% НДФЛ на руки он получит 27 840 рублей. Эта оставшаяся сумма ниже регионального МРОТ, но закон не нарушен, так как изначально начисленный заработок больше 31 250 рублей.

Если человек работает на полставки, его зарплата может составлять 50% от нижней планки — 15 625 рублей.

Стоит учитывать, что в МРОТ не входят доплаты за переработки, ночные смены и работу в выходные и праздничные дни, а также районные повышающие коэффициенты и надбавки за вредные условия труда. Если же работодатель пытается этими выплатами “дотянуть” доход сотрудника до МРОТ, — это считается преступлением и нарушает трудовое законодательство.

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Расчет отпускных, командировочных и больничных

Минимальные выплаты по отпускным для сотрудников на полной ставке в 2026 году не должны быть ниже федерального МРОТ: МРОТ / 29,3 = дневной заработок в период отпуска.

29,3 — среднемесячное количество календарных дней, установленное Трудовым кодексом документом № 197-ФЗ.

То есть, согласно приведенной формуле, за каждый день отпуска работник должен получить минимум 924,68 рублей до удержания налога.

Однако на практике работодатели могут использовать для расчета региональный МРОТ, если он выше федерального, чтобы исключить любые трудовые споры и улучшить положение работника.

Прежде всего размер выплачиваемых больничных зависит от среднего заработка за последние два года и трудового стажа:

от восьми лет и более — 100% от среднего заработка;

от пяти до восьми лет — 80%;

до пяти лет — 60%.

Бухгалтерия считает доходы за последние два года, разделяет полученную сумму на количество дней за расчетный период — 730. Затем полученное число умножается на процент за стаж на 60%, 80% и 100% соответственно.

Такой формулой определяется индивидуальная зарплата за один рабочий день. А после умножается на количество дней нетрудоспособности.

Если стаж меньше шести месяцев, выплаты по больничным всегда считаются исходя из федерального МРОТ, а не регионального.

Таким образом, минимальная выплата в период временной нетрудоспособности в 2026 году вычисляется по формуле: МРОТ / количество дней в месяце. По месяцам получается:

873,97 рублей в день — в месяцах с 31 днем;

903,1 рублей в день — в месяцах с 30 днями;

967,61 рублей в день — в феврале в невисокосный год.

Пример: 873,97 рублей в день при пересчете с МРОТ умножить на 10 дней нетрудоспособности. Получается сумма в 8 739,7 рублей, которая начисляется сотруднику в связи с пропуском работы по состоянию здоровья.

Чтобы рассчитать среднедневной размер выплаты в период командировки используется такой подход: весь годовой доход сотрудника делится на отработанные дни за предыдущие 12 месяцев.

Однако при определении минимальной суммы учитывается именно федеральный МРОТ. Например, в апреле 2026 года при 22 рабочих днях нижняя граница зарплаты для сотрудника одного дня командировки: 27 093 рублей / 22 дней = 1 231,5 рублей.

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Размер декретных пособий и других выплат

Для расчета определенных социальных выплат, например, пособия по беременности и родам или по уходу за ребенком, а также льготных страховых взносов учитывается только федеральный МРОТ.

То есть:

Пособие по беременности и родам при стаже менее шести месяцев или зарплате ниже МРОТ за стандартные 140 дней отпуска минимум составит 124 702 рублей. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан не может быть ниже 40% от МРОТ. В 2026 году это 10 837,2 рублей в месяц. Малые и средние предприятия из льготного перечня платят страховые взносы по сниженной ставке 15% с суммы заработка сотрудника, превышающей 1,5 федерального МРОТ — 40 639,5 рублей.

Чем МРОТ отличается от прожиточного минимума

МРОТ — нижняя граница оплаты труда, и регулирует она сумму зарплат. Прожиточный минимум (ПМ) отражает показатель нуждаемости и уровня жизни. ПМ учитывается при оценке качества содержания себя и нетрудоспособных членов семьи и для принятия решения о назначении государственных пособий

В 2026 году прожиточный минимум в Санкт-Петербурге составляет:

на душу усредненного абстрактного жителя региона — 20 664 рублей;

для трудоспособных граждан от 16 лет до пенсионного возраста — 22 502;

для детей с учетом базовых нужд — 20 025 рублей;

для пенсионеров — 17 754 рублей.

Именно от прожиточного минимум зависит право на единое пособие на детей, ежемесячные выплаты из маткапитала и социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам. А больше о выплатах на детей можно прочесть в другом нашем материале.

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Может ли зарплата быть ниже МРОТ в Санкт-Петербурге

Допускается начисление зарплаты ниже установленного регионального МРОТ, но только в отдельных случаях.

Когда это возможно

Закон позволяет выплачивать зарплату меньше минимальной в регионе только в трех случаях:

Сотрудник работает на неполную ставку. Были пропуски, больничные или отпуск за свой счет, то есть оплата идет строго пропорционально отработанному времени. Действует сдельная система оплаты, и работник физически не выработал норму, но работодателю нужно быть готовым документально доказать этот факт в случае проверки.

Что делать, если платят меньше МРОТ

Выплата зарплаты ниже установленного законом МРОТ при условии выполнения нормы рабочего времени — это прямое нарушение трудового законодательства. В такой ситуации сотруднику должны сделать перерасчет и доплатить недостающую сумму, а также начислить проценты за каждый день просрочки по формуле, установленной статьей 236 ТК РФ.

Для того чтобы законно требовать начисления необходимо собрать доказательства нарушения:

Расчетные листки за спорный период. Банковскую выписку по карте, куда приходит зарплата. Проверить трудовой договор — какая прописана ставка, частичная или полная.

Далее нужно обратиться в бухгалтерию или напрямую к руководству. Предварительно необходимо составить заявление на имя генерального директора в двух экземплярах: один отдать в канцелярию, а на втором, который останется у сотрудника, потребовать поставить отметку о принятии — штамп, дату, подпись принявшего сотрудника и ее расшифровку.

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Примерный шаблон заявления:

“Прошу разъяснить причины выплаты заработной платы за [Месяц, Год] в размере ниже установленного МРОТ. На основании законодательства РФ требую произвести доплату до величины минимальной зарплаты, а также начислить и выплатить денежную компенсацию за задержку выплат в соответствии со ст. 236 ТК РФ”.

Если работодатель проигнорировал заявление или отказался доплачивать разницу, придется отстаивать свои права через официальные инстанции:

Государственная инспекция труда (ГИТ) — жалобу можно подать дистанционно через профильный — жалобу можно подать дистанционно через профильный портал “Онлайнинспекция.рф” или с помощью учетной записи на “Госуслугах”. Прокуратура — заявление подается лично на приеме или через электронную — заявление подается лично на приеме или через электронную интернет-приемную конкретного региона. Суд — у сотрудника есть право подать иск о взыскании недоплаченной зарплаты. Важно успеть сделать это в течение одного года с установленного дня не выплаты этих денег.

Ответственность за нарушение закона в 2026 году

За выплату зарплаты ниже МРОТ для работодателей предусмотрены штрафы по частям 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ:

Размер штрафа Первое нарушение для компаний — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

для руководителей — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или предупреждение;

для ИП — от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Повторное нарушение для организаций — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;

для руководителей — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей или запрет занимать руководящие должности на срок 1–3 года.;

для ИП — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Если работодатель умышленно платит меньше МРОТ свыше двух месяцев, для него наступает уже уголовная ответственность по статье 145.1 УК РФ: штраф — до 120 тыс. рублей, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы до года.

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Изменение МРОТ в Санкт-Петербурге по годам

Год Размер МРОТ, руб. 2014 6 668 2015 (с августа) 11 000 2016 11 700 2017 16 000 2018 17 000 2019 18 000 2020 19 000 2021 (с октября) 19 650 2022 (с января) 21 500 2022 (с октября) 23 500 2023 23 500 2024 25 000 2025 28 750 2026 31 250

За весь период МРОТ в Петербурге вырос в 4,7 раза, показав самый мощный скачок на 65% в августе 2015 года. После пяти лет стабильного ежегодного роста власти города перешли на гибкую индексацию посреди года из-за инфляционного давления. Сейчас регион вернулся к плановому повышению с 1 января, зафиксировав в 2026 году планку в 31 250 рублей.